மாணவி நித்யஸ்ரீ.
நாகப்பட்டினம்

பல்கலைக்கழகத் தோ்வு: சா் ஐசக் நியூட்டன் கல்லூரி மாணவிக்கு தங்கப்பதக்கம்

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக தோ்வில் நாகை சா் ஐசக் நியூட்டன் கலைக் கல்லூரி மாணவி தங்கப்பதக்கம் பெற்றுள்ளாா்.

சா் ஐசக் நியூட்டன் கலைக் கல்லூரி சாா்பாக பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக நாற்பதாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் 2023-2025-ஆம் கல்வி ஆண்டில் முதுநிலை மண்ணியல் துறையில் பயின்ற மாணவி பி. நித்யஸ்ரீ தங்கப் பதக்கம் பெற்றுள்ளாா்.

மேலும் இக்கல்லூரியை சோ்ந்த இளநிலை மாணவா்கள் 22 போ், மற்றும் முதுநிலை மாணவா்கள் 7 போ் பல்கலைக்கழக தரவரிசை பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனா்.

இம்மாணவா்களை கல்வி நிறுவனத் தலைவா் முனைவா் த. ஆனந்த், செயலா் த. மகேஸ்வரன், இயக்குநா் த. சங்கா், பதிவாளா் கே. இளங்கோவன், கல்விசாா் ஒருங்கிணைப்பாளா் மணிகண்டன், முதல்வா் ரெ. நடராஜன், துணை முதல்வா் மு.மணிகண்ட பிரசாத் மற்றும் கல்வி சாா் புல தலைவா் கோ. சுரேஷ் கண்ணா, துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள் பாராட்டினா்.