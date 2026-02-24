மாணவா்கள் தங்களது தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்த தயங்கக் கூடாது
மாணவா்கள் தங்களது தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்த தயங்கக் கூடாது என்றாா் தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி.
நாகை மாவட்டம், வேதாரண்யம் அருகேயுள்ள தகட்டூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நலத் திட்டங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று மேலும் அவா் பேசியது: மாணவா்கள் இந்தப் பருவத்தில் படிப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும். வாழ்க்கைக்கு அறிவுதான் மூலதனம். உங்களுக்கு பிடித்தமானத் துறையில் படித்து சாதிக்க வேண்டும். கல்வி படிப்புடன் விளையாட்டு உள்ளிட்ட தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்த தயங்கக் கூடாது. வாய்ப்புகளை நாம் தான் உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அமைச்சா்.
தமிழ்நாடு மீன் வளா்ச்சி கழகத் தலைவா் என். கௌதமன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், ஆத்மா திட்டக்குழு உறுப்பினா் முருகையன் முன்னிலை வைத்தாா். முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் எஸ்.கே. வேதரத்தனம், என்.வி. காமராஜ், நகா்மன்றத் தலைவா் மா. மீ. புகழேந்தி, விவசாய அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் பழனியப்பன், தொழிலாளா் அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் ஆா். துரைராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். முன்னதாக, தாணிக்கோட்டகம் ஊராட்சியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி கட்டடத்தை அமைச்சா் திறந்துவைத்தாா்.