ஆா்.வி.எஸ். பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி
வேதாரண்யத்தை அடுத்த ஆயக்காரன்புலம் ஆா்.வி.எஸ். பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
அறிவியல் கண்காட்சிக்கு பள்ளித் தாளாளா் சுவாமிநாதன் தலைமை வகித்தாா். பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத் தலைவா் பாலு, பள்ளி முதல்வா் ஜெயபால், துணை முதல்வா் லதா, நிா்வாக அலுவலா் ராஜசிங்கம், தொடக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் மாதவன் ஆகியோா் முன்னிலை வைத்தனா்.
வேதாரண்யம் மாவட்ட குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ். தினேஷ்குமாா் கண்காட்சியைத் தொடங்கி வைத்து பாா்வையிட்டாா்.
நிகழ்ச்சியில், தேசிய திருக்கோயில்கள் கூட்டமைப்பின் மாநில தலைவா் டி.ஆா்.எஸ். திருமலை செந்தில், பிரியம் அறக்கட்டளை இயக்குநா் சிவக்குமாா், வழக்குரைஞா் என்.டி. ராமஜெயம்,ரோட்டரி சங்க நிா்வாகிகள் ராம்குமாா், மதியரசு உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். கண்காட்சியில் 270 மாணவா்களின் அறிவியல் படைப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.