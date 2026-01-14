நாகை மாவட்டத்தில் புதிய தொழிற்பள்ளிகள் தொடங்க விண்ணப்பிக்கலாம்
நாகை மாவட்டத்தில் 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டுக்கு, புதிய தொழிபள்ளிகள் தொடங்குதல், அங்கீகாரம் புதுப்பித்தல், தொழிற்பள்ளிகளில் புதிய தொழிற் பிரிவுகள், தொழிற் பிரிவுகளில் கூடுதல் அலகுகள் தொடங்குதல் ஆகியவற்றுக்கு இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுகுறித்து நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு :
இவற்றுக்கு பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி நள்ளிரவு 11.59 மணி வரை, ஜ்ஜ்ஜ்.ள்ந்ண்ப்ப்ற்ழ்ஹண்ய்ண்ய்ஞ்.ற்ய்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், 2026 - 2027 ஆம் கல்வியாண்டுக்கு அங்கீகாரம் பெற, ஒரு தொழிற்பள்ளி ஒரு இணையதள விண்ணப்பம் சமா்ப்பித்தால் போதுமானது. விண்ணப்ப கட்டணம் மற்றும் ஆய்வுக் கட்டணம் தபஎந/சஉஊப மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
மேலும், அனைத்து தொழிற் பிரிவுகளுக்கும் சோ்த்து விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ. 5000 மற்றும் ஆய்வுக் கட்டணம் ரூ. 8000 செலுத்த வேண்டும். இதில் விண்ணப்பங்களை பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பவேண்டும். இதற்கு பின் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். மேலும் அங்கீகாரம் குறித்த தகவல் மற்றும் அறிவுரைகள் இணையதளம் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு, சென்னை தொலைபேசி எண்: 044-22501006 (113) மின்னஞ்சல்: நாகப்பட்டினம் தொலைபேசி எண்: 04365-250126 மின்னஞ்சல்: ஆகியவற்றை அணுகலாம்.