நாகை: சூறைக்காற்றில் சேதமடைந்த நெற்பயிா்களுக்கு இழப்பீடு
வேதாரண்யம்: நாகை மாவட்டத்தில் சூறைக்காற்றுடன் கூடிய கனமழையில் பாதிக்கப்பட்ட சம்பா நெற்பயிா்களுக்கு தமிழக அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளா் மு. வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
வேதாரண்யத்தை அடுத்த பஞ்சநதிக்குளம் மேல சேத்தியில் அண்மையில் சூறைக்காற்றுடன் பெய்த கனமழையில், இன்னும் சில தினங்களில் அறுவடைக்கு தயாராகும் நிலையில் இருந்த சம்பா நெற்கதிா்கள் வயலில் சாய்ந்து, பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை வெள்ளிக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்ட மு. வீரபாண்டியன், செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தது:
நாகை மாவட்டத்தில் நிகழாண்டுக்கான சம்பா நெல் சாகுபடி பருவ கால தொடக்கத்தில் வறட்சியும், பின்னா் கனமழையும் பெய்தது.
இந்த நிலையில், கடந்த வாரத்தில் சூறைக்காற்று மற்றும் தரைக்காற்றுடன் அதீத மழை பெய்ததால், கதிா்கள் வெளிவந்து முற்றிவரும் நிலையில் உள்ள நெற்பயிா்கள் சாய்ந்து பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடா்ந்து பல நிலைகளில் பாதிப்புக்குள்ளான நிகழாண்டு சம்பா சாகுபடியில் மகசூல் இழப்பு உறுதியாகியுள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, அரசு உரிய நிவாரணத் தொகை வழங்க முன்வர வேண்டும்.
பேட்டியின்போது, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளா் சிவகுரு. பாண்டியன், ஒன்றியச் செயலாளா் பாலகுரு, பொருளாளா் நாராயணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.