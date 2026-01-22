போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை!
போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து காரைக்கால் போக்ஸோ நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
திருநள்ளாறு நெய்வாச்சேரி பகுதியை சோ்ந்தவா் நந்தா (எ) நந்தகுமாா்(23). இவா், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த சிறுமியிடம் பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டதான புகாரில் திருநள்ளாறு காவல் நிலையத்தில் 2025 ஏப்.3-ஆம் தேதி போக்ஸோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
நந்தகுமாருடன் நெடுங்காடு பகுதியைச் சோ்ந்த செளந்தர்ராஜ் (22) என்பவரும் கைது செய்தானாா். இந்த வழக்கு, காரைக்கால் மாவட்ட போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது.
வழக்கின் இறுதி விசாரணையில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நந்தகுமாருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை, ரூ.10 ஆயிரம் அபராதமும், செளந்தர்ராஜை விடுவித்து நீதிமன்ற சிறப்பு நீதிபதி கே. மோகன் உத்தரவிட்டாா். இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் வீரபிள்ளை ஆஜரானாா்.