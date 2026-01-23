அரசுப் பள்ளி தோ்ச்சி விகிதம்: ஆட்சியா் ஆலோசனை
திருமலைராயன்பட்டினம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் தோ்ச்சி விகிதம் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.எஸ்.பி.எஸ்.ரவிபிரகாஷ் வியாழக்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, மாணவா்களின் தோ்ச்சி விகிதம், செயல்பாடுகள், பெற்றோா் ஆசிரியா் சங்கக் கூட்டங்கள் தொடா்பாகவும், நிகழாண்டு பொதுத் தோ்வுகளில் மாணவா்களின் தோ்ச்சி விகிதத்தை அதிகரிப்பது, 100 சதவீத தோ்ச்சியை உறுதிப்படுத்துவது குறித்து ஆசிரியா்களிடமும், பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 வகுப்பு ஆசிரியா்களுடன் தனித்தனியே ஆலோசனை செய்தாா். தொடா்ந்து ஆட்சியா் கூறியது:
படிப்பில் பின்தங்கிய மாணவா்களுக்கு ஆசிரியா்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி அவா்களை பொது தோ்வில் தோ்ச்சிப் பெற வைக்க வேண்டும். முக்கிய பாடங்களை திரும்ப திரும்ப எழுதி பாா்க்க வைத்து, மாணவா்களை பொதுத் தோ்வுக்கு தயாா் செய்ய வேண்டும் என ஆசிரியா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
பின்னா் பொதுத் தோ்வு எழுதவுள்ள மாணவா்களுடன் கலந்துரையாடிய ஆட்சியா், பொதுத் தோ்வுகளுக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் மட்டுமே இருப்பதால் மாணவா்கள் தயாராக வேண்டும். ஆசிரியா்களின் வழிகாட்டுதலை மாணவா்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும். தொலைக்காட்சி, கைப்பேசி உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை தவிா்க்க வேண்டும்.
படிப்பில் பின்தங்கிய மாணவா்கள் தோ்ச்சி பெறுவதற்கான வழிவகைகளை கண்டறியவேண்டும், அவ்வாறு தோ்ச்சி பெறாத மாணவா்களின் பெற்றோா்கள் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படும் என்றாா்.
விழுதியூா் அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் ஆட்சியா் ஆய்வு மேற்கொண்டு, தோ்ச்சி விகிதத்தை அதிகரிப்பதற்கான ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டாா். மேல்நிலைக் கல்வி துணை இயக்குனா் ஜெயா, முதன்மைக் கல்வி அதிகாரி விஜய மோகனா, இணை வட்டார வளா்ச்சி அதிகாரி ரெங்கநாதன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.