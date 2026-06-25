இன்றைய மின்தடை - வேதாரண்யம்

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வேதாரண்யம் துணைமின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக வியாழக்கிழமை கீழ்காணும் இடங்களில் காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என உதவி செயற்பொறியாளா் எஸ். பாலு தெரிவித்துள்ளாா். சன்னதி நாலுகால் மண்டபம், வஉசி நகா், காந்தி நகா், வள்ளியம்மை சாலை, தோப்புத்துறை, தேத்தாகுடி தெற்கு, ஆறுகாட்டுத்துறை, பெரியகுத்தகை, புஷ்பவனம்.
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