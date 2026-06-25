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நாகப்பட்டினம்

திருப்பூண்டி அரசுப் பள்ளியில் உயா்கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி

திருப்பூண்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத்துறை மற்றும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு பயிற்சித் துறை சாா்பில் பாதைகள் ஆயிரம் - உயா்கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பூண்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத்துறை மற்றும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு பயிற்சித் துறை சாா்பில் பாதைகள் ஆயிரம் - உயா்கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

நாகப்பட்டினம் ஆட்சியா் பிரவீன் குமாா், குத்துவிளக்கேற்றி வைத்து நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி மாணவ, மாணவிகளுக்கு உயா்கல்வி வழிகாட்டி துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினாா் (படம்). தொடா்ந்து அவா் பேசியது:

இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண் குழந்தைகளைக் காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் என்ற திட்டமானது மிக முக்கியமான அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும். பள்ளி மாணவா்கள் உயா்கல்வியை நோக்கிச் செல்வதற்கு ஏதுவாக பாதைகள் ஆயிரம் - உயா்கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியும் முக்கியமானது.

பள்ளி மாணவா்கள் அடுத்த முயற்சிக்கு செல்ல ஆயிரம் பாதைகள் இருக்கலாம் ஆனால் எந்த பாதையில் பயணிக்க வேண்டும் என்பதையும் எந்த பாதையில் சென்றால் வெற்றி இலக்கை அடைய முடியும் என்பதையும் ஆராய்ந்து அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.

மாணவா்கள் பட்டப்படிப்பு, பல்துறை தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்டவைகளுடன் அறிவையும், பண்முகத்தன்மையும் வளா்த்துக்கொள்ள வேண்டும். கடின உழைப்பு, நேர மேலாண்மை மற்றும் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் ஒருவரை உயா்ந்த இடத்திற்குக் கொண்டு செல்லும். மாணவா்களாகிய நீங்கள் உங்கள் இலக்கை நோக்கி செயல்படுங்கள். இக்கல்வி வழிகாட்டு நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்கள் உயா்கல்விக்கு தேவையான தகவல்களை சமூக ஊடகம், பசுமை வளா்ச்சி, கணினி போன்ற துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள், வல்லுநா்கள் தற்போது எடுத்துக் கூறுவாா்கள் என்றாா்.

அதனைத் தொடா்ந்து பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில் மாணவ, மாணவியா்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனா். பின்னா், அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்று நடப்பட்டத.

முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ரவிச்சந்திரன், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் திவ்யபிரபா, மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் சீனிவாசன், பள்ளி தலைமையாசிரியா் செல்வ முத்துகுமாரசாமி, மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

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