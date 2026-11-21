மனைவி கொலை: கணவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
நாகை அருகே மனைவியை கொலை செய்த கணவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்து நாகை மகளிா் விரைவு நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
நாகை அருகே மனைவியை கொலை செய்த கணவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்து நாகை மகளிா் விரைவு நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
தஞ்சை மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை லட்சத்தோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த முனுசாமி மகன் செல்லதுரை(37). எலக்ட்ரீசியன் வேலை பாா்த்து வந்தாா். இவரது மனைவி இந்துமதி (33) . செல்லத்துரைக்கும், அவரது மனைவிக்கும் நீண்ட நாள்களாக குடும்பப் பிரச்னை இருந்து வந்தது. இந்நிலையில், செல்லத்துரை 2021-ஆம் ஆண்டு, நாகை அருகேயுள்ள ஆய்மலை பகுதியில் உள்ள தாயாா் வீட்டில் வசித்து வந்த இந்துமதியின் தலையில் அம்மிக்கல்லை போட்டு கொலை செய்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் வேளாங்கண்ணி போலீஸாா் செல்லத்துரை மீது கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனா். இந்த வழக்கு, நாகை மாவட்ட மகளிா் விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. வழக்கு விசாரணை முடிந்த நிலையில், மனைவியை கொலை செய்த செல்லத்துரைக்கு, 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை, ரூ.1000 அபராதம் விதித்து நீதிபதி வசந்தி தீா்ப்பளித்தாா். அபராதம் கட்டத் தவறினால், மேலும் 3 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை அனுபவிக்கவும் உத்தரவிட்டாா்.
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