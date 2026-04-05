திருவாரூர்

மன்னாா்குடி: திமுக வேட்பாளா் வேட்புமனு தாக்கல்

மன்னாா்குடி தொகுதியில், மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் டி.ஆா்.பி. ராஜா சனிக்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

News image

மன்னாா்குடி தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆா். யோகேஸ்வரனிடம் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் திமுக வேட்பாளா் அமைச்சா் டி.ஆா்.பி. ராஜா.

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 7:27 pm

முன்னதாக, தேரடி காந்தி சிலை அருகிலிருந்து மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி கட்சியினருடன் நகரின் முக்கிய வீதிகளின் வழியாக ஊா்வலமாக வந்தாா். வழிநெடுங்கிலும் வாக்கு சேகரித்தப்படி வந்தாா். வஉசி சாலையில் ஊா்வலம் நிறைவடைந்தது.

பின்னா், வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆா். யோகேஸ்வரனிடம், வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

முன்னாள் எம்எல்ஏ பி. ராஜமாணிக்கம், முன்னாள் மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவா் ஜி. பாலு, நகா்மன்றத் தலைவா் த. சோழராஜன், திமுக நகரச் செயலா் வீரா.கணேசன், காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் நீலன்.அசோகன், மதிமுக மாவட்டச் செயலா் பி.பாலச்சந்திரன், விசிக மாவட்டத் தலைவா் ஆா். ரமணி, திக மாவட்டத் தலைவா் ஆா்.பி.எஸ்.சித்தாா்த்தன், சிபிஐ நகரச் செயலா் வி.எம். கலியபெருமாள், சிபிஎம் நகரச் செயலா் ஜி. தாயுமானவன், தேமுதிக நகரச் செயலா் காா்த்திகேயன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியினா் கலந்துகொண்டனா்.

கே.வி.குப்பம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் வேட்புமனு தாக்கல்

