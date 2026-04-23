Dinamani
வாக்குச்சாவடிகளில் நீா்ச்சத்து இழப்பைத் தடுக்க ஓஆா்எஸ் கரைசல் சட்டப்பேரவை தோ்தல்: விமான கட்டணங்கள் பல மடங்கு உயா்வு ஹோா்முஸ் நீரிணை பிரச்னையால் இந்தியாவுக்கு நேரடி பாதிப்புபுகைபிடித்தல் இல்லாத புதிய தலைமுறை- பிரிட்டனில் வரலாற்று மசோதா நிறைவேற்றம் மேற்கு வங்கம்: 152 தொகுதிகளில் இன்று முதல் கட்ட வாக்குப் பதிவு- பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தமிழகத்தில் இன்று வாக்குப் பதிவு: பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தை எழுதப்போகும் நாள்: முதல்வர் ஸ்டாலின்ஜனநாயகம் காப்போம்! ஜனநாயகன் விஜய் எக்ஸ் பதிவுதிருச்சூர் வெடிவிபத்து! பட்டாசுக்குத் தடை விதிப்பது நோக்கமல்ல: முன்னாள் நீதிபதிசட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத்தில் ரூ. 1000 கோடி பறிமுதல்!பயங்கரவாதி மோடி! கார்கே பதிலளிக்க தேர்தல் ஆணையம் 24 மணிநேரம் கெடு!கள்ள ஓட்டுக்காக சூரத் - மேற்கு வங்கம் இடையே சிறப்பு ரயில்! பாஜக மீது திரிணமூல் புகார்!தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல்: மாற்று சாலையைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தல்!கியூட்-முதுகலை 2026 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? நாளை வாக்குப்பதிவு! சென்னையில் வெய்யில் சதமடிக்கலாம்! எச்சரிக்கை
/
திருவாரூர்

மன்னாா்குடி அருகே வீட்டில் பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்த 900 சேலைகள் பறிமுதல்

News image

மன்னாா்குடி அருகே தோ்தல் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சேலைகள்அடங்கி மூட்டைகள்.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 11:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மன்னாா்குடி அருகே வீட்டில் பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்த ரூ. ஒரு லட்சம் மதிப்புள்ள 900 சேலைகளை தோ்தல் பறக்கும் படையினா் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

மன்னாா்குடி அருகேயுள்ள எடக்கீழையூா் வடக்குகாடு ஜெகதீசன் மகன் ஜெயக்குமாா் (57). இவரது வீட்டில் வாக்காளா்களுக்கு விநியோகம் செய்வதற்காக சேலைகள் அடங்கிய மூட்டைகள் பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருப்பதாக மன்னாா்குடி வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்

வி. சிவராமன், பரவாக்கோட்டை காவல் சிறப்பு சாா்பு ஆய்வாளா் ராமலிங்கம் தலைமையிலான தோ்தல் பறக்கும் படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து, பறக்கும் படை அலுவலா்கள் ஜெயக்குமாா் வீட்டில் சோதனை நடத்தியதில் ஆவணங்களின்றி பதுக்கிவைத்திருந்த 900 சேலைகள் அடங்கிய பண்டல்களை பறிமுதல் செய்தனா். இதன் மதிப்பு ரூ. 1,08,000 என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சேலைகள் மன்னாா்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஆா். யோகேஸ்வரனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

15 மணி நேரங்கள் முன்பு