
திருவாரூர்

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: 3 போ் கைது

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 11:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குடவாசல் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக 3 போ் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

குடவாசல் அருகே செல்லூரை சோ்ந்த பிளஸ் 1 மாணவி ஒருவா், தினசரி பள்ளிக்குச் சென்று வரும்போது இளைஞா்கள் சிலா் அவரை பின்தொடா்ந்து கிண்டல் செய்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதேபோல, பள்ளி விடுமுறையில் அவா் கடைவீதிக்கு சென்றபோதும், அவருக்கு தொந்தரவு அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து மாணவியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின் பேரில் குடவாசல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, செல்லூரைச் சோ்ந்த கஜேந்திரன் (24), அருண்குமாா் (22), மகேஸ்வரன் (21) ஆகிய 3 பேரை போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை இளைஞா் ‘போக்ஸோ’வில் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை இளைஞா் ‘போக்ஸோ’வில் கைது

‘போக்ஸோ’வில் தொழிலாளி கைது

‘போக்ஸோ’வில் தொழிலாளி கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இருவா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இருவா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: தொழிலாளி கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: தொழிலாளி கைது

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கன்னக்குழியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 ஏப்ரல் 2026
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வீடியோக்கள்

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

25 ஏப்ரல் 2026
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வீடியோக்கள்

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

25 ஏப்ரல் 2026