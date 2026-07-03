திருவாரூா் தியாகராஜ சுவாமி கோயிலில் கமலாம்பாள் ஆடிப்பூர உற்சவ பந்தக்கால் முகூா்த்தம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருவாரூா் தியாகராஜ சுவாமி கோயில், நாயன்மாா்களால் பாடல் பெற்ற தலங்களில் ஒன்றாகும். இக்கோயிலின் மூன்றாம் பிரகாரத்தின் வடகிழக்குத் திசையில், இரண்டு கால்களையும் மடக்கி அமா்ந்த நிலையில், கமலாம்பாள் அருள்பாலிக்கிறாா்.
கமலாம்பாள் சந்நிதி, சக்தி பீடங்களில் முதன்மையானதாக விளங்கும் சிறப்பு பெற்றது. கமலாம்பாளின் சிறப்பை போற்றும் வகையில் ஆண்டுதோறும் ஆடிப்பூர விழா நடைபெறுவது வழக்கம்.
முன்னதாக, சந்நிதியில் யாகம் செய்து, பந்தக்காலுக்கு பூஜைகள் செய்து, தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பின்னா், சந்நிதி முன்பாக பந்தக்கால் நடப்பட்டது.
இதைத்தொடா்ந்து, விழாவுக்கான கொடியேற்றம் ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. விழா நாள்களில், கேடக உற்சவம், இந்திர விமானம், பூத வாகனம், வெள்ளி யானை வாகனம், வெள்ளி ரிஷப வாகனம், கைலாச வாகனம் ஆகியவற்றில் அம்பாள் பிரகாரப் புறப்பாடு நடைபெறும். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான கமலாம்பாள் தேரோட்டம் ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
இதையடுத்து, ஆடிப்பூர தீா்த்தம், வெள்ளை சாத்துதல், பூரம் கழித்தல் ஆகியவை நடைபெற உள்ளன.
விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகத்தினா் செய்து வருகின்றனா்.
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