Dinamani
தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மே 13 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதவெகவுக்கு ஆதரவா - இல்லையா? இடதுசாரிகள், விசிக இன்று ஆலோசனைஅதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தீவிர ஆலோசனை பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடுஆந்திரத்தில் இருந்து 500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒப்புதல்விஜய் விவகாரம்: ஆளுநரை கண்டித்து காங்கிரஸ் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்தாய், தந்தை இல்லா பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,000 வழங்கும் சிறப்புத் திட்டம் தொடக்கம்
/
திருவாரூர்

திருவாரூா் தியாகராஜ சுவாமி கோயில் தெப்ப உற்சவம் இன்று தொடக்கம்

திருவாரூா் தியாகராஜ சுவாமி கோயிலின் தெப்ப உற்சவம் வெள்ளிக்கிழமை (மே.8) தொடங்குகிறது.

News image

கமலாலயக்குளத்தில் தயாராகி வரும் தெப்பம்.

Updated On :8 மே 2026, 7:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாரூா் தியாகராஜ சுவாமி கோயிலின் தெப்ப உற்சவம் வெள்ளிக்கிழமை (மே.8) தொடங்குகிறது.

சைவ சமயத்தின் தலைமை பீடமாக விளங்கும் இக்கோயில் ஆழித்தேரோட்டத்துக்குப் பிறகு கமலாலய குளத்தில் தெப்ப உற்சவம் நடைபெறும். நிகழாண்டு உற்சவம் வெள்ளிக்கிழமை (மே 8) தொடங்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 10) வரை நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, கமலாலயக் குளத்தில் 432 பேரல்களை 2 அடுக்குகளாக வைத்து, 36 அடி உயரத்தில் 14 தூண்களுடன் மூன்றடுக்கு மாளிகைபோல அமைத்து தெப்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

சுமாா் 450 போ் அமரும் வகையில் தயாா் செய்யப்பட்டுள்ள தெப்பத்தைச் சுற்றிலும், தியாகராஜா், கமலாம்பாள், நீலோத்பலாம்பாள், விநாயகா், முருகன் ஆகிய கடவுள்கள் பொம்மைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன. தெப்ப நாள்களில், பாா்வதி கல்யாண சுந்தரா் தெப்பத்துக்கு எழுந்தருளி, தினசரி மூன்று சுற்றுகள் கமலாலயக் குளத்தை தெப்பத்தில் சுற்றி வரும்.

உற்சவத்தையொட்டி, தெப்ப வெள்ளோட்டம் வியாழக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

தெப்பம் கமலாலயக் குளத்தின் கிழக்குக் கரையிலிருந்து புறப்பட்டு, குளத்தின் தெற்குக் கரையின் பாதிவரை கொண்டு செல்லப்பட்டு மீண்டும் பழைய இடத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. தெப்ப உற்சவத்தையொட்டி, கமலாலயக் குளத்தைச் சுற்றி கனரக வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

கமலாலயக்குளத்தில் தயாராகி வரும் தெப்பம்.

கமலாலயக்குளத்தில் தயாராகி வரும் தெப்பம்.

தொடர்புடையது

தியாகராஜா் கோயில் தெப்பத் திருவிழா: அலுவலா்களுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை

தியாகராஜா் கோயில் தெப்பத் திருவிழா: அலுவலா்களுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை

கமலாலயக் குளத்தில் தெப்பம் கட்டும் பணி தீவிரம்

கமலாலயக் குளத்தில் தெப்பம் கட்டும் பணி தீவிரம்

கமலாலயக்குளத்தின் புனிதத் தன்மை பாதுகாக்கப்படுமா?

கமலாலயக்குளத்தின் புனிதத் தன்மை பாதுகாக்கப்படுமா?

தியாகராஜா் கோயிலில் வசந்த உற்சவம்

தியாகராஜா் கோயிலில் வசந்த உற்சவம்

வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு