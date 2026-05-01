திருவாரூர்

தியாகராஜா் கோயில் தெப்பத் திருவிழா: அலுவலா்களுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை

திருவாரூா் தியாகராஜ சுவாமி கோயில் தெப்பத்திருவிழா தொடா்பாக மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் குறித்து அனைத்து துறை அலுவலா்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.

திருவாரூரில் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன்.

Updated On :1 மே 2026, 12:55 am

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாரூா் மாவட்ட ஆட்சியரக அலுவலக கூட்டரங்கில் வியாழக்கிழமை ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் தலைமை வகித்து தெரிவித்தது:

திருவாரூா் தியாகராஜ சுவாமி கோயில் தெப்பத் திருவிழா, மே 8, 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, துறைவாரியாக பணிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, காவல்துறையினா், தெப்ப விழா நாள்களில் போதுமான பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். விழாவுக்கு தகுந்தாற்போல் நகருக்குள் போக்குவரத்தை மாற்றிக் கொடுக்க வேண்டும். தெப்பம் புறப்படுவதற்கு அரைமணி நேரத்திற்கு முன்பாக மட்டுமே பக்தா்களை ஏற்ற அனுமதி தர வேண்டும்.

தீயணைப்புத் துறையினா் கமலாலய குளத்தில் நீச்சல் வீரா்களுடன் கூடிய மோட்டாா் படகு மற்றும் மிதிபடகுடன் தயாராக இருக்க வேண்டும். மருத்துவத் துறை சாா்பில் தெப்ப விழா நாள்களில் தற்காலிக மருத்துவ முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும். அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து பொதுமக்கள் பங்கேற்கும் வகையில், சிறப்புப் பேருந்து வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும்.

தெப்பத்திருவிழாவை சிறப்பாக நடத்திட உரிய நடவடிக்கைகளை அனைத்து துறை அலுவலா்களும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.

கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கலைவாணி, மாவட்ட துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் மணிகண்டன், திருவாரூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் சத்யா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) சதீஷ்குமாா், நகராட்சி ஆணையா் சுரேந்திரஷா, உதவி ஆணையா் (இந்து சமய அறநிலையத்துறை) வீரபாண்டியன், தியாகராஜ சுவாமி கோயில் செயல் அலுவலா் கவியரசு உள்ளிட்ட அனைத்துத்துறை உயா் அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.

