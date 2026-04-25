திருவாரூரில், சங்கீத மும்மூா்த்திகளில் ஒருவரான தியாகராஜரின் 259-ஆவது ஜெயந்தி விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கா்நாடக சங்கீத மும்மூா்த்திகளில் ஒருவராக புகழப்படுபவா் தியாகராஜா். தியாக பிரும்மம் என அழைக்கப்படும் இவா், 1767-இல் திருவாரூா் புதுத்தெருவில் பிறந்தாா். ‘ஏலநீதயராது’ (அடாணா ராகம்) பாடலே தியாகராஜா் முதன்முதலில் பாடியதாகும். இவரது பாடல்கள் திவ்யநாமக் கீா்த்தனைகளாகவும், தனிச் சரணத்தை உடைய பாடல்களாகவும் அமைந்துள்ளன.
இவா் சுமாா் 2,400 பாடல்கள் இயற்றியிருக்கிறாா். கீா்த்தனைகளைத் தவிர, பிரகலாத பக்தி விஜயம், நவுகா சரித்திரம் முதலிய இசை நாடகங்களையும் இயற்றியுள்ளாா். மேலும், கனராக பஞ்சரத்தினம், நாரத பஞ்சரத்தினம், திருவொற்றியூா் பஞ்சரத்தினம், கோவூா் பஞ்சரத்தினம், ஸ்ரீரங்க பஞ்சரத்தினம், லால்குடி பஞ்சரத்தினம் ஆகிய பாடல்களையும் இயற்றியுள்ளாா்.
எல்லா ராகங்களிலும் இவா் பக்தி ரசம் ததும்பும் பாடல்களை இயற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
1767-இல் சித்திரை மாதம் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவா் என்பதால், ஆண்டுதோறும் சித்திரை பூச நட்சத்திர நாளில் இவரது ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்படுகிறது.
அதன்படி, நிகழாண்டு திருவாரூா் புதுத்தெருவில் உள்ள தியாகராஜா் இல்லத்தில் ஜெயந்தி விழா நடைபெற்றது.
முன்னதாக, உஞ்சவா்த்தியுடன் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. தொடா்ந்து, அவரது இல்லத்தில் வேத மந்திரங்கள் முழங்க பூஜைகள் செய்யப்பட்டு, விதைதானம் வழங்கப்பட்டது. பின்னா், முத்துஸ்வாமி தீட்சிதா் மண்டபத்தில் இசைக் கலைஞா்கள் பங்கேற்ற பஞ்ச ரத்ன கீா்த்தனைகள் இசைக்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில், பல்வேறு இசைக் கலைஞா்கள் பங்கேற்று, தியாகராஜரின் பல்வேறு கீா்த்தனைகளை வாசித்து அவரது புகழ் பாடினா்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை காஞ்சி காமகோடி பீட கா்நாடக சங்கீத சேவா அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் பி. பாலாஜி வெங்கடராமன், டெக்கான் என்.கே. மூா்த்தி ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.
திருவாரூா் முத்துஸ்வாமி தீட்சிதா் மண்டபத்தில் பஞ்ச ரத்ன கீா்த்தனைகளை இசைக்கும் கலைஞா்கள்.
