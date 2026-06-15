நாளைய மின்தடை வடுவூா்

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வடுவூா் மற்றும் கோயில்வெண்ணி துணைமின் பாதைகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 16) காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால் வடுவூா், சாத்தனூா், நெய்வாசல், புள்ளவராயன்குடிகாடு, நகா், காளாச்சேரி, கோவில்வெண்ணி, முன்னாவல்கோட்டை, மேலப்பூவனூா், நத்தம், ஆதனூா், சோனாப்பேட்டை, கொட்டையூா், அம்மாபேட்டை, கருப்பமுதலியாா்கோட்டை, மணக்கால்,அரித்துவாரமங்கலம், சித்தமல்லி, மாணிக்கமங்கலம், கிளியூா், சோ்மாநல்லூா்,முனியூா், அவளிவநல்லூா் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவிசெயற்பொறியாளா் பிரபு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.