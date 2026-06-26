முத்துப்பேட்டையில், காவல் துறை சாா்பில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், அரசு மற்றும் தனியாா் பள்ளி மாணவா்கள் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு பதாகைகளுடன் முத்துப்பேட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வழியாக புதிய பேருந்து நிலையம் வரை சென்றனா். காவல் உதவி கண்காணிப்பாளா் ராஜிவ் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளா் செந்தூரபாண்டியன், சாா்பு ஆய்வாளா்கள் ராகுல், சிங்காரவேலு மற்றும் ஆசிரியா்கள் பங்கேற்றனா்.
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