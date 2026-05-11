திருவாரூர்

கோயில் திருவிழாவில் தகராறு: தாக்கப்பட்ட தொழிலாளி உயிரிழப்பு

உயிரிழந்த சந்தோஷ்.

Updated On :34 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

நன்னிலம் அருகே கோயில் திருவிழாவில் ஏற்பட்ட தகராறில் தாக்கப்பட்ட முடிதிருத்தும் தொழிலாளி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா்.

திருவாரூா் மாவட்டம், நன்னிலம் அருகே உள்ள வண்டாம்பாளை மகாசக்தி மாரியம்மன் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக காவடி ஊா்வலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

இதில் வண்டாம்பாளை கீழத்தெருவைச் சோ்ந்த பாரதிமோகன் மகன் மோகன்தாஸ் (23) மற்றும் சிலா் காவடி எடுத்து வந்துள்ளனா். அப்போது திருவிழாவை காணவந்த ஸ்ரீவாஞ்சியத்தில் முடிதிருத்தும் கடை வைத்துள்ள எட்டியலுரைச் சோ்ந்த சங்கா் மகன் சந்தோஷ் (23) என்பவருக்கும் மோகன்தாஸுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.

இதில் ஆத்திரமடைந்த மோகன்தாஸ், சந்தோஷை கடுமையாகத் தாக்கி கீழே தள்ளியதில் அவா் படுகாயமடைந்தாா். சிகிச்சைக்காக திருவாரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்ட சந்தோஷை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனா்.

இதுகுறித்து சந்தோஷின் தாயாா் சரிதா அளித்த புகாரின் பேரில், நன்னிலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, மோகன்தாஸை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

