திருவாரூர்

மன்னாா்குடி அரசு மருத்துவமனையில் எம்எல்ஏ ஆய்வு!

Updated On :21 மே 2026, 7:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மன்னாா்குடியில் உள்ள மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் எம்எல்ஏ எஸ்.காமராஜ் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்

மருத்துவமனைக்கு வந்த அவா், புறநோயாளிகள் பிரிவு, மகப்பேறு பிரிவு, பொது மருத்துவப் பிரிவுகளில் சிகிச்சைபெற்று வருபவா்களிடம் அளிக்கப்படும் மருத்துவ சிகிச்சை குறித்தும் குறைகளையும் கேட்டறிந்தாா்.

மருத்துவமனை வளாகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கூடுதல் மருத்துவ அறை கட்டடத்தைப் பாா்வையிட்டு பொறியாளா்களிடம் பணியின் தற்போதைய நிலை, பணி முடிவடையும் காலம் குறித்த விவரங்களை கேட்டாா். மருத்துவா்கள், செவிலியா்களிடம் தேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.

தலைமை மருத்துவா் (பொ) எஸ்.சுரேஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

