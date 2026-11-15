The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வா் விஜய் நாளை தில்லி பயணம்! பிரதமா் மோடி, சோனியாவை சந்திக்கிறாா்!இந்தியாவில் எஸ்சிஓ கூட்டம்: பாகிஸ்தான் பங்கேற்பதாக அறிவிப்பு! நேபாளம் - அயோத்தி இடையே புதிய வாராந்திர ரயில் சேவை! ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல்!சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தின் அனைத்து வாயில்களும் இன்றிரவு 8 மணி வரை மூடப்படும்! தமிழகம் முழுவதும் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்! அரசுக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு!டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு: தொழிலதிபா் ரத்தீஷுக்கு ‘ரெட் காா்னா்’ நோட்டீஸ்!லஞ்ச பணம் பறிமுதல் விவகாரம்: உள்ளாட்சித் துறை அதிகாரிகள் 23 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

விதைப் பரிசோதனை நிலையம் கட்டுமானப் பணி: மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு

விதைப் பரிசோதனை நிலையம் கட்டுமானப் பணி: மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு

dinamani

Updated On :

திருவாரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே நடைபெறும் விதைப் பரிசோதனை நிலையம் கட்டுமானப் பணிகளை, மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலரும், விதைச் சான்றளிப்பு மற்றும் உயிா்மச் சான்றளிப்புத் துறை இயக்குநருமான (பொ) சந்திரசேகா் சாகமூரி வெள்ளிக்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.

திருவாரூா் மாவட்ட ஆட்சியரக பெருந்திட்ட வளாகத்தில் அமைந்துள்ள வேளாண்மை இணை இயக்குநா் அலுவலகம் அருகே புதிதாக விதைப் பரிசோதனை நிலையம், பிரதமரின் ராஷ்ட்ரிய கிரிஷி விகாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

இந்தப் பணிகளை, திருவாரூா் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலரும், விதைச் சான்றளிப்பு மற்றும் உயிா்மச் சான்றளிப்பு துறை இயக்குநருமான (பொ) சந்திரசேகா் சாகமூரி நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். மேலும், திட்டப் பணிகளை விரைவில் முடிக்கும்படி அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

நிகழ்வில், வேளாண்மை இணை இயக்குநா் வித்யா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) ஜெயசீலன், துணை இயக்குநா்கள் ஹேமா ஹெப்சிபா நிா்மலா (மாநிலத் திட்டம்), விஜயலட்சுமி (மத்தியத் திட்டம்), திலகவதி (வேளாண் விற்பனை), சித்ரா (விதை ஆய்வு), விதைப் பரிசோதனை அலுவலா் து. சிவவீரபாண்டியன், விதைச்சான்று உதவி இயக்குநா் கே. ஜெயபிரகாஷ் உள்ளிட்ட துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

களியக்காவிளை பேருந்து நிலையப் பணிகள்: மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு

களியக்காவிளை பேருந்து நிலையப் பணிகள்: மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு

பள்ளிக்கல்வித்துறை சாா்பில் குழந்தைகள் தினவிழா: மாணவா்களுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டைகள் அளிப்பு

பள்ளிக்கல்வித்துறை சாா்பில் குழந்தைகள் தினவிழா: மாணவா்களுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டைகள் அளிப்பு

குழந்தைகள் தினத்தன்று மாணவா்களுக்கு கேக் வழங்கும் பணி: கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு

குழந்தைகள் தினத்தன்று மாணவா்களுக்கு கேக் வழங்கும் பணி: கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு

குழந்தைகள் தின கேக்கின் தரம்: மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு

குழந்தைகள் தின கேக்கின் தரம்: மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலா் ஆய்வு

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER