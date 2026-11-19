பிரி கேஜி மாணவரைத் தாக்கிய ஆசிரியை, உதவியாளா் மீது வழக்குப் பதிவு
திருவாரூா் மாவட்டம், திருத்துறைப்பூண்டியில் தனியாா் பள்ளியில் பிரி கேஜி மாணவரைத் தாக்கிய ஆசிரியை மற்றும் பெண் உதவியாளா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்துவ ருகின்றனா்.
வழக்கு - பிரதிப் படம்
திருவாரூா் மாவட்டம், திருத்துறைப்பூண்டியில் தனியாா் பள்ளியில் பிரி கேஜி மாணவரைத் தாக்கிய ஆசிரியை மற்றும் பெண் உதவியாளா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்துவ ருகின்றனா்.
திருத்துறைப்பூண்டி கச்சேரி ரோடு பகுதியைச் சோ்ந்த கோபிநாத் மகன் ஷா்வின் (3), அப்பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் பிரி கேஜி படித்து வருகிறான்.
கடந்த 16-ஆம் தேதி மாலை பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய சிறுவனின் வலது பக்க நெற்றி, உடலில் காயங்கள் இருந்ததாம். இதுகுறித்து பெற்றோா்கள் விசாரித்தபோது, பள்ளியில் ஆசிரியை மற்றும் பெண் உதவியாளா் தாக்கியதாக மாணவா் தெரிவித்தாராம்.
மறுநாள் பள்ளிக்குச் சென்று விசாரித்த தந்தை கோபிநாத், வகுப்பறையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளைப் பாா்த்தபோதுசிறுவனின் இரு கைகளையும் கயிற்றால் கட்டி தாக்கப்படும் காட்சிகளைக் கண்ட அவா் அதை தனது கைப்பேசியில் பதிவுசெய்தாா்.
சம்பந்தப்பட்டவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி 17-ஆம் தேதி மாலை திருத்துறைப்பூண்டி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
ஆய்வாளா் மஞ்சுளா, போலீஸாா் ஆசிரியை பாக்கியலட்சுமி (26 ), பெண் உதவியாளா் செல்வி (55)ஆகிய இருவா் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
சிறுவன் தாக்கப்படும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருவது இப்பகுதியில் பரபரப்பை எற்படுத்தியுள்ளது. பள்ளி ஆசிரியை மற்றும் உதவியாளரைப் பள்ளி நிா்வாகம் பணி நீக்கம் செய்துள்ளது.
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