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ரயில்வே மேம்பாலத்தில் கனரக வாகனங்கள் செல்லத் தடை

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திருவாரூா், அக். 9: திருவாரூா் ரயில்வே மேம்பாலத்தில் கனரக வாகனங்கள் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாகப்பட்டினம் தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திருவாரூா் சந்திப்பு ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ள மேம்பாலத்தில், கனரக வாகனங்கள் செல்ல ரயில்வே நிா்வாகம் தடை விதித்துள்ளது.

கீவளுா், அடியக்கமங்கலம் மற்றும் திருத்துறைப்பூண்டி பகுதிகளிலிருந்து கொரடாச்சேரி, குடவாசல் மாா்க்கம் செல்லக்கூடிய வாகனங்கள், புலிவலம், வேலங்குடி, மன்னை சாலை வழியாக திருவாரூா் கல்லு பாலம் வந்து பின் வழக்கமான பாதையில் செல்லலாம்.

இதேபோல், குடவாசல், கொரடாச்சேரி பகுதிகளில் இருந்து கீவளூா், திருத்துறைப்பூண்டி பகுதிகளுக்குச் செல்லும் வாகனங்கள் மன்னை சாலை, வேலங்குடி, புலிவலம் வழியாகச் செல்லலாம் என அறிவிக்கப்ட்டுள்ளது.

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