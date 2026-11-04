The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
டிரம்ப்புக்கு அதிர்ச்சி! அமெரிக்க செனட், பிரதிநிதிகள் சபையை கைப்பற்றியது ஜனநாயகக் கட்சி!!அமெரிக்க தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளி விவேக் ராமசுவாமி தோல்வி!நான் போட்டியிட்டிருந்தால் இமாலய வெற்றி பெற்றிருப்போம்! டிரம்ப்டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சிக்கு அதிர்ச்சி: செனட் சபையைக் கைப்பற்றியது ஜனநாயக கட்சி!தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்வு! இன்றைய (நவ. 4) நிலவரம்!ரூ. 100-க்கு 10 காய்கறிகள்: வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்புத் திட்டம்!இடைக்காலத் தேர்தல்: டிரம்ப்பின் குடியரசுக் கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவு!நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள்: இந்திய அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சு!தேனி, கோவை மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புகுரூப் 4 தோ்வுக்கான விண்ணப்பம்: அவகாசம் நாளையுடன் நிறைவுமுரசு புயலால் இன்று 3 விரைவு ரயில்கள் ரத்து!அடுத்த பலப்பரீட்சை: இன்று முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட்

கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் 12 மீட்டருக்கு மேலுள்ள வாகனங்கள் செல்லத் தடை!

கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் 12 மீட்டருக்கு மேலுள்ள வாகனங்கள் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

கொடைக்கானல்

கோப்புப்படம் - படம்: தினமணி

Updated On :

கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் 12 மீட்டருக்கும் மேல் நீளமுள்ள பயணிகள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்கள் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், இந்த நடைமுறை டிச. 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறுகலான மற்றும் வளைவுகள் நிறைந்த கொடைக்கானல் மலைச் சாலைகளில், அதிக நீளமுள்ள வாகனங்களால் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. நெரிசலை தவிர்க்கவும், விபத்துகளை தவிர்க்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் வரும் டிச. 1 ஆம் தேதி முதல் 12 மீட்டருக்கு மேல் நீளம் கொண்ட பயணிகள் பேருந்துகள் மற்றும் கனரக சரக்கு வாகனங்கள் செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொடைக்கானலுக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் வணிகர்கள் சிறிய வேன்கள், பேருந்துகள், இலகுரக சரக்கு வாகனங்களை பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தடைகளை மீறி வரும் வாகனங்கள் மலை அடிவாரத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Passenger and cargo vehicles exceeding 12 meters in length are prohibited from traveling on the Kodaikanal hill road.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் மண் சரிந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு

கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் மண் சரிந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு

கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் மண் சரிவு! போக்குவரத்து பாதிப்பு

கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் மண் சரிவு! போக்குவரத்து பாதிப்பு

தொடா் மழை: கொடைக்கானல் அருவிகளில் நீா்வரத்து அதிகரிப்பு! பழனி மலைச் சாலையில் சிக்கிய சுற்றுலாப் பேருந்து மீட்பு!

தொடா் மழை: கொடைக்கானல் அருவிகளில் நீா்வரத்து அதிகரிப்பு! பழனி மலைச் சாலையில் சிக்கிய சுற்றுலாப் பேருந்து மீட்பு!

கொடைக்கானல் சாலையில் காா் கவிழ்ந்து 5 போ் காயம்

கொடைக்கானல் சாலையில் காா் கவிழ்ந்து 5 போ் காயம்

விடியோக்கள்

ஏன் இந்த பெண்ணுக்கு பாடல் வெளியீடு!

ஏன் இந்த பெண்ணுக்கு பாடல் வெளியீடு!

அம்பாசமுத்திரம் யாருக்கு ? | Seeman | Ntk | Dmk | Admk | Ambai | Byelection | Ambasamudram

அம்பாசமுத்திரம் யாருக்கு ? | Seeman | Ntk | Dmk | Admk | Ambai | Byelection | Ambasamudram