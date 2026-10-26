கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் மண் சரிவு! போக்குவரத்து பாதிப்பு
கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு....
கொடைக்கானல் சாலையில் ஏற்பட்ட மண் சரிவு. - கோப்புப்படம்
கொடைக்கானல் பகுதியில் பெய்த தொடர் கனமழையால் மண் சரிவு ஏற்பட்டு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவ மழையால் கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது.
இந்நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பகுதியில் ஏற்கெனவே பெய்த கனமழையால் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
கொடைக்கானல் மலைச் சாலையில் தாண்டிக்குடி பகுதியில் 3 இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
பெரும்பாறை, தாண்டிக்குடி, ஆடலூர் ஆகிய கிராமங்களுக்குச் செல்லும் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
மண் சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் அருவி போல் தண்ணீர் கொட்டுவதால் மலைப் பாதையில் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைச் சரி செய்யும் பணியில் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதனால் இப்பகுதிகளுக்கு மக்கள் சுற்றுலா செல்வதைத் தவிர்க்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Summary
Landslide on Kodaikanal mountain road; Traffic disrupted
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