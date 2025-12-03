புதுதில்லி

கேஜரிவால் சட்டவிரோத விளம்பரப்பலகைகள் வைத்ததாக புகாா்: விசாரணை ஒத்திவைப்பு

2019 ஆம் ஆண்டு துவாரகாவில் சட்டவிரோதமாக விளம்பரப் பலகைகள் வைக்கப்பட்டதாக தில்லி முன்னாள் முதல்வா் அரவிந்த் கேஜரிவால் மற்றும் பிறருக்கு எதிரான புகாா் மனு மீதான விசாரணையை தில்லி நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.
Published on

நமது நிருபா்

புது தில்லி: 2019 ஆம் ஆண்டு துவாரகாவில் சட்டவிரோதமாக விளம்பரப் பலகைகள் வைக்கப்பட்டதாக தில்லி முன்னாள் முதல்வா் அரவிந்த் கேஜரிவால் மற்றும் பிறருக்கு எதிரான புகாா் மனு மீதான விசாரணையை புதன்கிழமை தில்லி நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.

இந்த வழக்கு தற்போது டிசம்பா் 11 ஆம் தேதிக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

தில்லி சொத்துக்களை அவமதிப்பதைத் தடுக்கும் சட்டம் 2007 இன் பிரிவு 3 இன் கீழ் புகாா்தாரா் ஷிவ் குமாா் சக்சேனா தாக்கல் செய்த மனுவை கூடுதல் தலைமை நீதித்துறை நீதிபதி நேஹா மிட்டல் விசாரித்தாா். அப்போதைய ஆம் ஆத்மி அரசு மற்றும் பல அரசியல் பிரமுகா்கள் துவாரகாவில் பல இடங்களில் பெரிய பதாகைகள் மற்றும் விளம்பரப் பலகைகளை நிறுவி பொது சொத்துக்களை அவமதித்ததாக மனுதாரா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.

சக்சேனா சாா்பாக வழக்குரைஞா்கள் சௌஜன்யா சங்கரன் மற்றும் அனுகா பச்சாவத் ஆகியோா் ஆஜரானாா்கள்.

கேஜரிவாலுக்கு யாரும் ஆஜராகவில்லை, அதே நேரத்தில் வழக்குரைஞா் ஆதா்ஷ் இணை குற்றவாளிகளில் ஒருவருக்காக ஆஜரானாா்.

மாா்ச் 11 தேதியிட்ட உத்தரவில், துவாரகா தெற்கு காவல் நிலைய காவல் நிலைய அதிகாரிக்கு, தொங்கும் பதாகைகள் அல்லது விளம்பர பலகைகள் சொத்துக்களை சேதப்படுத்துவதற்குச் சமம் என்று சட்டத்தின் பிரிவு 3 இன் கீழ் எஃப்.ஐ.ஆா் பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. விளம்பர பலகைகளை யாா் தயாரித்தாா்கள், அச்சிட்டாா்கள், நிறுவினாா்கள் என்பதை புலனாய்வு நிறுவனம் விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவில் கூறப்பட்டது.

இந்த வழக்கு கடைசியாக செப்டம்பா் 29 அன்று விசாரிக்கப்பட்டது, அப்போது விசாரணை அதிகாரிக்கு விசாரணையை முடிக்க கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது மற்றும் டிசம்பா் 3 ஆம் தேதிக்குள் நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யுமாறு கூறப்பட்டது.

இருப்பினும், அதிகாரிகள் தங்கள் விசாரணையை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியிருந்தது.

X
Dinamani
www.dinamani.com