தில்லி சட்டப் பேரவையில் டிச.25-இல் வாஜ்பாய், மாளவியா படங்கள் திறப்பு
நமது நிருபா்
புது தில்லி: தில்லி சட்டப் பேரவை வளாகத்தில் முன்னாள் பிரதமா் வாஜ்பாய் மற்றும் மாளவியா ஆகியோரின் உருவப்படங்களை மத்திய அமைச்சா் ஜெ.பி. நட்டா திறந்து வைப்பாா் என்று பேரவைத் தலைவா் விஜேந்தா் குப்தா புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
‘வாஜ்பாய் மற்றும் மாளவியாவின் அசாதாரண தலைமை, தேசபக்தி உணா்வு மற்றும் தேசத்திற்கு அளித்த விலைமதிப்பற்ற பங்களிப்புகளுக்கு மரியாதை, அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக இந்த உருவப்படங்கள் நிறுவப்படும்’ என்று அதிகாரபூா்வ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிசம்பா் 25 ஆம் தேதி மாளவியாவின் 164-ஆவது பிறந்தநாளும், வாஜ்பாயின் 101-ஆவது பிறந்தநாளும் கொண்டாடப்படுகிறது.
நவம்பா் 4 ஆம் தேதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தில்லி சட்டப் பேரவையின் பொது நோக்கக் குழுவால் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானத்தைத் தொடா்ந்து, இந்த உருவப்படங்கள் திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேரவைத் தலைவா் விஜேந்தா் குப்தா தலைமையிலான குழு, மறைந்த தலைவா் நாட்டிற்கு ஆற்றிய ஈடு இணையற்ற பங்களிப்புகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில் வாஜ்பாயின் உருவப்படத்தை பேரவையில் நிறுவும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது.
இதுகுறித்து விஜேந்தா் குப்தா கூறுகையில், ‘தேசத்திற்கு சேவை செய்வதற்கும், ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கும், இந்தியாவின் கண்ணியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் தங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் அா்ப்பணித்த இரண்டு மகத்தான ஆளுமைகளுக்கு இந்த உருவப்படங்கள் நிறுவப்படுவது ஒரு ஆழமான அஞ்சலியாக இருக்கும். அவா்களின் ஊக்கமளிக்கும் பயணங்கள், தேசபக்தியின் மதிப்புகள், அச்சமற்ற தலைமைத்துவம் மற்றும் அசைக்க முடியாத அா்ப்பணிப்பு ஆகியவை அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளையும் தொடா்ந்து வழிநடத்தும்’ என்றாா்.