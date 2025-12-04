நீட், ஜேஇஇ போட்டித் தோ்வு பயிற்சி மையங்களை ஒழுங்குபடுத்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்
புது தில்லி: நீட், ஜேஇஇ போட்டித் தோ்வுகளை பயிற்சி மையங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அனைத்து மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் மக்களவையில் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக கடலூா் மக்களவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் உறுப்பினா் டாக்டா் எம்.கே. விஷ்ணு பிரசாத் எழுப்பியிருந்த கேள்வியில், ‘நாடு முழுவதும் இயங்கும் நீட், ஐஐடி, ஜேஇஇ பயிற்சி மையங்களை நெறிப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கத்திடம் ஏதேனும் திட்டம் உள்ளதா?’ என்று கேட்டிருந்தாா்.
இதற்கு மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் மக்களவையில் செவ்வாய்க்கிழமை தாக்கல் செய்துள்ள எழுத்துபூா்வ பதில் விவரம்:
ஒழுங்குபடுத்தப்படாத தனியாா் பயிற்சி மையங்களின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு மாணவா்களிடமிருந்து அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் இத்தகைய மையங்களின் நிகழ்வுகள் தீ விபத்து மற்றும் பிற காரணங்களால் விலைமதிப்பற்ற உயிா்கள் இழப்பு,
இந்த மையங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் விபத்துகள் மற்றும் பல முறைகேடுகள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில்கொண்டு இப்பயிற்சி மையங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை கல்வி அமைச்சகம் 16.01.2024 அன்று மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது.
பரிசீலனை செய்வதற்கும் பொருத்தமான சட்ட கட்டமைப்பின் மூலம் மேலும் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் இது உதவும்.
இதைத் தொடா்ந்து 16.07.2024 அன்று மாநிலங்கள்யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மற்றொரு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பயிற்சி மையங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் வலைத்தளத்தில் உள்ளது.
பயிற்சி மையங்களை வரையறுத்தல், பதிவு செய்வதற்கான நிபந்தனைகள் மற்றும் தேவையான ஆவணங்களைக் குறிப்பிடுதல், கட்டணங்கள் தொடா்பான சிக்கல்கள், உள்கட்டமைப்பை கோடிட்டுக் காட்டுதல், பயிற்சி மையங்களை நிறுவுவதற்கான முன்நிபந்தனைகள், பயிற்சி மையங்களுக்கான நடத்தை விதிகளை நிறுவுதல் உள்ளிட்ட பல முக்கிய அம்சங்களை வழிகாட்டுதல்கள் கொண்டுள்ளது.
மனநலத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துதல், பயிற்சி மையங்களுக்குள் ஆலோசகா்கள் மற்றும் உளவியலாளா்களின் ஆதரவை முன்னுரிமைப்படுத்துதல் பதிவுகளைப் பராமரித்தல் போன்றவையும் இதில் உள்ளன.
மேலும், பல மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்கள் அந்தந்த மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் தனியாா் பயிற்சி மற்றும் கல்வி வகுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்த வழிகாட்டுதல்கள், ஒழுங்குமுறைகள், சட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளன என்பன உள்ளிட்ட தகவல்கள் அந்த எழுத்துபூா்வ பதிலில் இடம்பெற்றுள்ளன.