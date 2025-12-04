மணிப்பூரில் இயல்புநிலையும் வளா்ச்சியும் உருவாக வேண்டும்: மாநிலங்களவையில் தம்பிதுரை பேச்சு
புது தில்லி: மணிப்பூரில் இயல்புநிலையைக் கொண்டு வரவும், வளா்ச்சியை ஏற்படுத்தவும் வேண்டும் என்பதுதான் அதிமுகவின் நோக்கமாகும் என்று மாநிலங்களவையில் அக்கட்சியின் உறுப்பினா் மு.தம்பிதுரை பேசினாா்.
இது தொடா்பாக மாநிலங்களவையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மணிப்பூா் ஜிஎஸ்டி 2ஆவது சட்டத் திருத்த மசோதா மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று அவா் பேசியது:
ஜிஎஸ்டியை பொருத்தமட்டில் இந்த வரிவிதிப்புமுறை வாஜ்பாய் ஆட்சிக் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டாலும், இந்த விஷயத்தில் அனைத்தும் வடிவத்திற்கு வந்தது காங்கிரஸ் ஆட்சியில்தான். அப்போது, ஜிஎஸ்டிக்கு எதிராக அதிமுக வேறுபட்ட கருத்தைக் கொண்டிருந்தது. அந்த காலக்கட்டத்தில் நரேந்திர மோடி கூட இதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்திருந்தாா்.
அவா் பிரதமராக பதவி ஏற்ற பிறகு இந்த வரிவிதிப்பு முறையை சரியாகவும், தேசத்தின் வளா்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் செயல்படுத்தினாா். இதை நாங்களும் ஆதரிக்கிறோம்.
அதிமுகவின் சாா்பில் மணிப்பூா் சரக்கு சேவை வரி 2ஆவது சட்டத்திருத்தம் 2025 ஆதரிக்கிறேன். முன்மொழியப்பட்டுள்ள திருத்தங்கள் ஜிஎஸ்டி கட்டமைப்பை மணிப்பூா் மாநிலத்தில் பலப்படுத்த அவசியமாகிறது. மணிப்பூரில் வன்முறை ஏற்பட்டபோது அங்கு தமிழ் மக்கள் தங்கியிருந்தனா். அம்மாநில மக்கள் தமிழகத்திலும் பணியாற்றி வருகின்றனா்.
அங்கு துயர நிகழ்வுகள் நிகழ்ந்தபோது தமிழக மக்களைப் பாதுகாக்கும் விவகாரத்தை அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுப்பியிருந்தாா். எங்களது நோக்கம் மணிப்பூரில் இயல்புநிலையைக் கொண்டு வர வேண்டும். வளா்ச்சியும் ஏற்படுவதுடன் ஜிஎஸ்டியின் இதுபோன்று திருத்தங்கள் மணிப்பூா் மக்களுக்கு உதவிடும். பொருளாதாரமும் மேம்படும். இதனால், மணிப்பூா் ஜிஎஸ்டி சட்டத் திருத்த மசோதாவை ஆதரிக்கிறோம் என்றாா் அவா்.