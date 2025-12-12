சைபா் மோசடிக்கு எதிரான தில்லி காவல்துறையின் ஆபரேஷன் சைஹாக் 2.0: 1100 போ் கைது
தலைநகா் தில்லியில் உள்ள சைபா் கிரைம் நெட்வொா்க்குகளை இலக்காகக் கொண்ட இரண்டு நாள் ஆபரேஷன் சைஹாக் 2.0ன் கீழ் தில்லி காவல்துறை சுமாா் 2,800 போ் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
சைஹாக் 1.0இன் தொடா்ச்சியான இந்த நடவடிக்கை டிசம்பா் 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன் விளைவாக 2,882 போ் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது, இது முந்தைய நடவடிக்கையை விட 200 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான அதிகரிப்பாகும் என்று அவா் கூறினாா்.
மொத்தம் 7,015 போ் விசாரணைக்காக சுற்றி வளைக்கப்பட்டனா், 1,146 போ் கைது செய்யப்பட்டனா் , மேலும் 1,736 சந்தேக நபா்களுக்கு சட்டத்தின் தொடா்புடைய விதிகளின் கீழ் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
தில்லி போலீஸ் கமிஷனா் சதீஷ் கோல்ச்சா இந்த நடவடிக்கையை சைபா் சிண்டிகேட்டுகளுக்கு எதிரான ஒரு தீா்க்கமான தாக்குதல் என்று விவரித்தாா், மேலும் சைபா் மோசடியை அதன் வோ்களில் இருந்து அகற்றுவதில் உறுதியாக இருப்பதாகவும் கூறினாா்.
சைபா் குற்றவாளிகளை ஆதரிக்கும் நிதி தொடா்புகளை நேரடியாகத் தாக்குவதன் மூலம், தில்லி நகரம் சைபா் குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு விரோதமான இடமாக இருப்பதை நாங்கள் உறுதி செய்துள்ளோம், என்று அவா் கூறினாா்.
புலனாய்வாளா்கள் 392 புதிய எஃப்.ஐ.ஆா்களைப் பதிவு செய்தனா், 228 முந்தைய வழக்குகளை இணைத்தனா் மற்றும் தேசிய சைபா் குற்ற அறிக்கையிடல் போா்ட்டலில் பதிவு செய்யப்பட்ட 4,058 புகாா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தனா். இந்த நடவடிக்கையில் ரூ.944 கோடி மோசடி செய்யப்பட்ட நிதியுடன் தொடா்புடைய சைபா் குற்றங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன என்று அதிகாரி கூறினாா்.
இந்த நடவடிக்கையில் தில்லி மற்றும் பல மாநிலங்களில் 5,000 க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினா் ஒருங்கிணைந்த சோதனைகளை மேற்கொண்டனா் என்று மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இந்த நடவடிக்கை உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய சைபா் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையத்துடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டது என்றும் தொலைத்தொடா்பு பகுப்பாய்வு, தரவு, சந்தேக நபா்களின் தொகுப்பு மற்றும் நிதி ஒழுங்கின்மை குறிகாட்டிகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உளவுத்துறை தொகுப்புகளை வழங்கியது என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா். இந்த உள்ளீடுகள் ஹாட்ஸ்பாட்கள், அதிக ஆபத்துள்ள கணக்குகள் மற்றும் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் தடங்களை அடையாளம் காண உதவியதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
இந்த சோதனைகளில் நூற்றுக்கணக்கான மொபைல் போன்கள், சிம் காா்டுகள், ஏடிஎம் காா்டுகள், மடிக்கணினிகள், நிதி மோசடிகளுடன் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படும் ஆவணங்கள் மீட்கப்பட்டன. சுற்றி வளைக்கப்பட்ட அல்லது கைது செய்யப்பட்ட பல நபா்கள், நடந்து வரும் சைபா் கிரைம் விசாரணைகளுடன் தொடா்புடையவா்கள் என்பது கண்டறியப்பட்டது, இது ஏற்கனவே உள்ள வழக்குகளுக்கு புதிய வழிவகுத்தது.
மேலும் விசாரணை மற்றும் பின்தொடா்தல் நடவடிக்கைகள் நடந்து வருவதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.