டிஜிட்டல் கைது மூலம் முதியவரிடம் ரூ 1.16 கோடி மோசடி: மூவா் கைது
82 வயது முதியவரை டிஜிட்டல் கைது செய்து, பணத்தை மாற்றும்படி வற்புறுத்தி ரூ.1.16 கோடி மோசடி செய்த சைபா் மோசடி கும்பலைச் சோ்ந்த மூன்று பேரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக வெள்ளிக்கிழமை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் போன்று ஆள்மாறாட்டம் செய்து முதியவரை விடியோ மூலம் அழைத்து போலி கைது உத்தரவைக் காட்டி மிரட்டினா். தொடா்ச்சியான உளவியல் அழுத்தம் மற்றும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற அச்சுறுத்தலின் கீழ், முதியவா் மொத்தம் ரூ.1.16 கோடியை மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
விசாரணையின் போது, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையில் சுமாா் ரூ.1.10 கோடி இமாசலப் பிரதேசத்தை தளமாகக் கொண்ட ஒரு அரசு சாரா நிறுவனத்தின் நடப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதை போலீஸாா் கண்டறிந்தனா். இருப்பினும், அந்தக் கணக்கு பிகாரின் பாட்னாவைச் சோ்ந்த மோசடிக்காரா்களால் இயக்கப்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தேசிய சைபா் குற்றப் புகாரளிக்கும் இணையதளத்தில் ஒரே வங்கிக் கணக்கிற்கு எதிராக 32 புகாா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இதில் சுமாா் 24 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு மற்றும் நிதிப் பரிவா்த்தனைகளின் தடயங்களை ஆய்வு செய்ததைத் தொடா்ந்து, இமாசலப் பிரதேசம் மற்றும் பிகாரில் பல இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டு, மூன்று
பேரும் கைது செய்யப்பட்டதாக அவா்கள் கூறினா். கைது செய்யப்பட்டவா்கள் பிகாரின் நாளந்தா மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பிரபாகா் குமாா் (27), பிகாரின் வைஷாலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ரூபேஷ் குமாா் சிங் (37) மற்றும் இமாசலப் பிரதேசத்தின் சிா்மௌா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த தேவ் ராஜ் (46) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
கூட்டாளியான தேவ் ராஜின் கைப்பேசியில் பிரபாகா் குமாா் ஒரு தீங்கிழைக்கும் கோப்பை நிறுவியதாகவும், இது மோசடி
வங்கிக் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்ட சிம் காா்டுகளைச் செயல்படுத்த உதவியதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. பிரபாகா் குமாா் இணைய அடிப்படையிலான மெய்நிகா் எண்கள் மூலம் சைபா் மோசடியாளா்களுடன் தொடா்ந்து தொடா்பில் இருந்ததாகவும், பணக் கமிஷன்களைப் பெற்ாகவும், கூட்டாளிகளுக்குப் பணத்தைப் பிரித்துக் கொடுத்ததாகவும், தனது பங்கிற்காக கணிசமான தொகையை சம்பாதித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
ரூபேஷ் குமாா் சிங் அஞ்சல் மூலம் வங்கிக் கணக்குக் கருவிகளைப் பெற்ாகவும், பாட்னாவில் கூட்டாளிகளின் சந்திப்புகளை ஒருங்கிணைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
அவா் ஒரு ஹோட்டலில் இருந்து மோசடிப் பரிவா்த்தனைகளைச் செய்ய உதவியதாகவும், கணக்கு வைத்திருப்பவருக்கும் மோசடியாளா்களுக்கும் இடையே ஒரு முக்கிய மத்தியஸ்தராக செயல்பட்டதாகவும், கணிசமான கமிஷனைப் பெற்ாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இமாசலப் பிரதேசத்தில் ஒரு தன்னாா்வத் தொண்டு நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் தேவ் ராஜ், அந்த தன்னாா்வத் தொண்டு நிறுவனத்தின் பெயரில் ஒரு நடப்புக் கணக்கைத் திறந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. எளிதாகப் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக, அவா்கள் அந்தக் கணக்கை பிகாரில் உள்ள ரூபேஷ் குமாரிடம் ஒப்படைத்ததாக காவல்துறையினா் கூறினா்.
காவல்துறையின் தகவலின்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் சட்ட அமலாக்க முகமைகளாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து, முதியவரை டிஜிட்டல் கைது செய்து, மோசடி செய்த பணத்தை தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனம் மற்றும் தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் திருப்பிவிட்டு, இணைய வங்கிப் பயனா்பெயா் மற்றும் கடவுச்சொற்கள் மற்றும் ஓடிபிகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, நிதியை மோசடி செய்து, பின்னா் அதை கமிஷனாகப் பிரித்துக் கொடுத்துள்ளனா்.
இந்தக் கும்பலின் மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காணவும், குற்றத்தின் மூலம் கிடைத்த கூடுதல் வருமானத்தைக் கண்டறியவும் மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.