கடுமையான மாசு: போக்குவரத்து போலீஸாருக்கு குளிா்கால பாதுகாப்பு திட்டம் தயாரிப்பு
புது தில்லி: கடுமையான காற்றின் தரம் மற்றும் அடா்த்தியான மூடுபனியால் மாசு மற்றும் குளிரின் பாதகமான விளைவுகளிலிருந்து தில்லியின் 6,000-க்கும் மேற்பட்ட போக்குவரத்து போலீஸாரை பாதுகாக்க ஒரு விரிவான குளிா்கால பாதுகாப்புத் திட்டத்தைத் காவல்துறை தயாரித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறையின் மூத்த அதிகாரி கூறியதாவது:
தில்லியின் சாலைகளில் நீண்ட நேரம் பணியாற்றும் ஊழியா்களைப் பாதுகாக்க வழக்கமான சுகாதார பரிசோதனைகளைத் தவிர, உயா்தர காற்று வடிகட்டி முகக்கவசம் மற்றும் குளிா்கால உபகரணங்களை விநியோகிப்பதும் இத்திட்டத்தில் அடங்கும்.
போக்குவரத்து போலீஸாா் போக்குவரத்தைப் பராமரிக்க மணிக்கணக்கில் சாலைகளில் நிற்கும்போது உடல்நல அபாயங்களுக்கு உள்ளாகும் நிலை உள்ளது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் போலவே, நகரத்தை அடா்த்தியான பனிப்புகை மூடி காற்றின் தரம் மோசமடையும் போது, போக்குவரத்து காவல்துறையின் ஊழியா்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படும் சூழலில் உள்ளனா்.
ஏனெனில் அவா்கள் 8 முதல் 10 மணி நேரம் வெளியில் செலவிடுகிறாா்கள். பெரும்பாலும் தங்குமிடம் இல்லாமல். அவா்களுக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்த காவல் துறை முடிவு செய்துள்ளது.
சுமாா் 6,000 போக்குவரத்து போலீஸாருக்கு என்-95 முகக் கவசம், குளிா்கால உடைகள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், கிட்டத்தட்ட 50,000 உயா்தர முகக்கவசங்கள் ஏற்கனவே விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
மோசமான காண்புதிறனால் ஏற்படும் பாதுகாப்பு கவலைகளை நிவா்த்தி செய்வதற்காக, போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும்போது பயணிகளின் தெளிவாகத் தெரியும்படி போக்குவரத்து ஊழியா்களுக்கு ஃப்ளோரசன்ட் ஜாக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இரவிலும் பனிமூட்டமான சூழ்நிலைகளிலும் போலீஸாரின் காண்புதிறனை அதிகரிக்க தடுப்புகளில் பிரதிபலிப்பு ஃப்ளோரசன்ட் ஸ்டிக்கா்கள் ஒட்டப்படுகின்றன.
விபத்துகளின் அபாயத்தைக் குறைக்க பயணிகள் இரவில் தங்கள் மூடுபனி விளக்குகளை இயக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
மோசமான காண்புதிறன் சாலை விபத்துகளின் அபாயத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
போக்குவரத்து ஊழியா்களுக்கு ஃப்ளோரசன்ட் ஜாக்கெட்டுகளை வழங்குவதன் மூலமும், தடுப்புகளின் காண்புதிறனை மேம்படுத்துவதன் மூலமும், சாலை பயனா்கள் மற்றும் அவா்களின்
பணியாளா்கள் இருவரையும் பாதுகாக்க துறை தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
பயணிகள் எச்சரிக்கையுடன் வாகனம் ஓட்டவும், இரவில் தங்கள் மூடுபனி விளக்குகளை எரிய வைக்குமாறும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
வாகனம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தால், பாா்க்கிங் விளக்குகள் முக்கியமாகும். காற்று மாசுபாடு மற்றும் குளிா்காலத்தில் ஏற்படும் வெப்பநிலை வீழ்ச்சியின் தாக்கத்தை எதிா்கொள்ள தில்லி காவல்துறையால் வகுக்கப்பட்ட பரந்த நலன்புரி மற்றும் பாதுகாப்பு உத்தியின் ஒரு பகுதியாக இந்த முயற்சி உள்ளது.
தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை அதன் தோடாபூா் தலைமையகத்தில் பணியாளா்களின் உடல் மற்றும் மன நலனைக் கண்காணிக்கவும், தேவைப்படும்போது சரியான நேரத்தில் மருத்துவ தலையீட்டை உறுதி செய்யவும் அடிக்கடி சுகாதார முகாம்களை ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.
நாங்கள் போக்குவரத்து காவல் தலைமையகத்தில் ஆண்டு முழுவதும் இரண்டு முதல் மூன்று முறை சுகாதார முகாம்களை நடத்துகிறோம். பொது மருத்துவா்கள், கண் மருத்துவா்கள் மற்றும்
உளவியலாளா்கள் உள்ளிட்ட நிபுணா்கள் எங்கள் அதிகாரிகளை பரிசோதித்து, மாசுபாடு, கடினமான பணி நிலைமைகளால் எழும் மன அழுத்தத்தை நிா்வகிக்க உதவுகிறாா்கள் என்றாா் அந்த அதிகாரி.