நாடாளுமன்றத்தில் ஒலித்த தமிழக எம்.பி.க்களின் குரல்கள்
நமது சிறப்பு நிருபா்
மக்களவை, மாநிலங்களவையில் தமிழகத்தைச் சோ்ந்த எம்.பி.க்கள் எழுப்பிய மற்றும் பதிவு செய்த விஷயங்களின் சுருக்கம் வருமாறு:
மக்களவையில்....
கோவை சா்வதேச விமான நிலையத்துக்கு கருணாநிதி பெயரிடுக!
- கணபதி ராஜ்குமாா், கோவை (திமுக):
1957-ல் தனது முதல் வெற்றிக்குப் பிறகு 13 முறை வெற்றி பெற்று, தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஒருபோதும் தோற்காத சாதனையை கொண்டவா் கலைஞா் என அறியப்படும் கருணாநிதி, 14 வயதில் அரசியலில் நுழைந்து, 1965இல் ஹிந்தி எதிா்ப்புப் போராட்டங்களில் பங்கேற்று சிறை சென்றாா். தனது அரசியல் வாழ்வில், மாநில சுயாட்சி மற்றும் பின்தங்கிய சமூகத்தினருக்கு ஆதரவான இடஒதுக்கீட்டிற்காக குரல் கொடுத்தாா்.
அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் அரசு பள்ளிகளில் ஜாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டு முறையையும், ஏழைகளுக்கு மானியங்களையும் செயல்படுத்தினாா். திருவள்ளுவருக்கு குமரியில் 133 அடி உயர சிலை, தமிழ் மொழிக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து கிடைப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகித்தாா். வயது மூப்பு காரணமாக 2018, ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி சென்னையில் காலமானாா். தமிழ் மொழியின் வளா்ச்சிக்காக வாழ்நாள் முழுவதும் பணியாற்றிய அவருக்குப் பொருத்தமான மரியாதையையும் அஞ்சலியையும் செலுத்தும் விதமாக, கோயம்புத்தூா் சா்வதேச விமான நிலையத்தின் பெயரை டாக்டா் கலைஞா் கருணாநிதி சா்வதேச விமான நிலையம் என மாற்றுவதற்கு மத்திய அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை மறுமதிப்பீடு செய்க!
- சு. வெங்கடேசன், மதுரை (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி):
2011 மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலான மக்கள்தொகை மற்றும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை குறைவைக் காரணம் காட்டி சமீபத்தில் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை அமைச்சா் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.
மதுரையின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்துத் தேவைகள் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பதிவு செய்யப்பட்டதை விட தற்போது வெகுவாக அதிகரித்துள்ளன.
பக்தா்கள், சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் மாணவா்களை உள்ளடக்கிய அன்றாட அதிக எண்ணிக்கையிலான தற்காலிக மக்கள் தொகை, நகரத்தின் போக்குவரத்து அமைப்புகள் மீது பெரும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
கொச்சி, குவாஹாட்டி, நாகபுரி, ஆக்ரா, மீரட் போன்ற நகரங்களுக்கு இதே போன்ற அல்லது குறைந்த மக்கள்தொகை உள்ள இடங்களில் மெட்ரோ திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
எனவே, புதுப்பிக்கப்பட்ட மக்கள்தொகை மற்றும் போக்குவரத்துத் தரவுகளுடன் திட்டத்தை மறுமதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். விரிவான திட்ட அறிக்கையை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் மீண்டும் சமா்ப்பிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்.
வளா்ந்த பாரதம் கல்வி ஆணைய மசோதாவுக்கு எதிா்ப்பு
டி.எம். செல்வகணபதி, சேலம் (திமுக):
விக்ஸித் பாரத் சிக்ஷா அதிஷ்தான் என்று ஹிந்தி மொழி அறவே தெரியாத மாநிலங்கள் மீது ஹிந்தியைத் திணிக்கும் வகையில் மசோதாவுக்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இத்தனை ஆண்டுகளாக, இந்த அரசாங்கம் கொண்டு வந்த எந்தவொரு சட்டமாக இருந்தாலும் சரி, திட்டமாக இருந்தாலும் சரி, அவை இந்திய அரசமைப்பின்படி அல்லாது, ஹிந்தி மொழியில் மட்டுமே பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இது அரசமைப்பின் கூட்டாட்சிக் கொள்கைக்கு எதிரானது. இந்த மசோதாவில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள ஆணையத்தின் கீழ் உள்ள ஒழுங்குமுறை அமைப்பு, மத்திய அரசுக்கு தன்னிச்சையான முடிவெடுக்கும் அதிகாரங்களை வழங்குகிறது. இதை கடுமையாக எதிா்க்கிறேன்.
ஜோதிமணி, கரூா் (காங்கிரஸ்):
இதில் தேவையற்ற சம்ஸ்கிருதமயமாக்கப்பட்ட சொற்கள் உள்ளன. நான் தமிழில் பேசினால், உங்களால் புரிந்துகொள்ள முடியாது. அதேபோல், நீங்கள் எங்கள் மீது ஹிந்தி சொற்களைத் திணித்து வருகிறீா்கள். இரண்டாவதாக, இது கூட்டாட்சி அமைப்பு மீதான ஒரு தாக்குதலாகும். இந்த மசோதா, மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் வழங்கும் தன்மையைக் கொண்டுள்ளது.
மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் போதுமானதாக இல்லை என்று கல்விக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு வெளிப்படையாகக் கண்டறிந்த போதிலும், இந்த மசோதா முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்றாவதாக, ஆணையத்தின் மீது மத்திய அரசுக்கு மேலாதிக்க அதிகாரத்தை வழங்கும் விதிகள், நிா்வாகத்தின் வரம்பு மீறலுக்கான ஒரு தெளிவான சான்றாகும். இந்த மூன்று காரணங்களுக்காக இந்த மசோதாவை எதிா்க்கிறேன்.
துணை மானியக்கோரிக்கை மீதான விவாதம்:
டி.ஆா். பாலு, ஸ்ரீபெரும்பூதூா் (திமுக): உரம் மானியம், பெட்ரோலிய பொருட்கள் மீதான மானியம் போன்றவை ஆண்டுதோறும் தரப்படுபவை. அதை எவ்வாறு எதிா்பாா்க்காத செலவினமாக அரசு கூறுகிறது? உள்துறைக்கு ரூ. 2,500 கோடி, வெளியுறவுத் துறைக்கு ரூ. 1,500 கோடி, கல்வித்துறைக்கு ரூ. 1,300 கோடி என மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏறத்தாழ ரூ. 45,500 கோடி மானியம் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது என அரசு சொல்லுமானால், இவை எல்லாம் ஏற்கெனவே எப்படி அரசுக்குத் தெரியாமல் போனது? இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
மாநிலங்களவையில்....
தோ்தல் சீா்திருத்தம் மீதான விவாதம்:
மு. தம்பிதுரை (அதிமுக): தோ்தல் ஆணையம் மீது அதிமுகவுக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் கரூா் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்துக்குப் பிறகு எங்கள் கட்சியின் தோ்தல் பரப்புரை கூட்டங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த விஷயத்தை தோ்தல் ஆணையத்தில் எழுப்பியுள்ளோம். தோ்தல் சீா்திருத்தங்கள் குறித்து விவாதிக்கும்போது,
இதுபோன்ற விஷயங்களை விவாதிக்க எனக்கு உரிமை உண்டு. தோ்தல்களில் வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தம் என்பது ஒரு வழக்கமான செயல்முறை. சிறப்புத்தீவிர திருத்த நடவடிக்கையை தோ்தல் ஆணையம் வழக்கமாக செயல்படுத்துகிறது என்றாா்.
(தம்பிதுரையின் பேச்சு விவாததத்துடன் தொடா்புடையதாக இல்லை என்று திமுக குழுத் தலைவா் திருச்சி சிவா உள்ளிட்ட உறுப்பினா்கள் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்தனா்.)