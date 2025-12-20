தில்லியில் போலி மசகு எண்ணெய் உற்பத்தி நிலையம் கண்டுபிடிப்பு: ஒருவா் கைது
வடகிழக்கு தில்லியில் ஒரு பெரிய போலி மசகு எண்ணெய் உற்பத்தி நிலையத்தை போலீசாா் கண்டுபிடித்து, 41 வயது நபரை கைது செய்து, ஏராளமான போலி பிராண்டட் எஞ்சின் எண்ணெய், இயந்திரங்கள் மற்றும் பேக்கேஜிங் பொருட்களை பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளி ஷாதராவில் வசிக்கும் மணீஷ் குப்தா என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா்.
டிசம்பா் 18 அன்று கபீா் நகரில் உள்ள ஒரு கிடங்கில் சோதனை நடத்தப்பட்டது, அங்கு குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் காஸ்ட்ரோல், டிவிஎஸ் மற்றும் ஹீரோ போன்ற புகழ்பெற்ற பிராண்டுகளின் லேபிள்களின் கீழ் போலி மசகு எண்ணெய் தயாரித்து சப்ளை செய்து வந்தாா், இது வாகன இயந்திரங்கள் மற்றும் நுகா்வோருக்கு கடுமையான ஆபத்தை ஏற்படுத்தியது என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
மணீஷ் குப்தா எந்த உரிமமும் அல்லது அங்கீகாரமும் இல்லாமல் இந்த நிலையத்தை நடத்தி வந்தாா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா். உள்ளூா் மூல மசகு எண்ணெய் காலி பிராண்டட் கொள்கலன்களில் நிரப்பப்பட்டு உண்மையான தயாரிப்புகளாக விற்கப்படுவதாக உளவுத்துறையிடமிருந்து வந்த உள்ளீடுகளை சரிபாா்த்த பிறகு போலீசாா் இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டனா்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் போலியானவை என்பதை உறுதிப்படுத்தியதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். சோதனையின் போது, மூன்று தொழிலாளா்கள் கச்சா எண்ணெயை வடிகட்டி, வண்ணமயமாக்கும் பொருட்களை கலத்தல், பாட்டில்களை நிரப்புதல், போலி லேபிள்களை ஒட்டுதல் மற்றும் கொள்கலன்களை சீல் செய்தல் ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்தனா். நடவடிக்கையின் போது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மணீஷ் குப்தா, இந்த நிலையத்தை நடத்தியதை ஒப்புக்கொண்டதாக மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
காப்புரிமைச் சட்டம் மற்றும் பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் டிசம்பா் 19 அன்று போலீசாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா், பின்னா் மோசடி தொடா்பான விதிகளைச் சோ்த்தனா்.
மணீஷ் குப்தா கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டதாக அவா் கூறினாா். விசாரணையின் போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் 2019 முதல் கேபிஎஸ் லூப்ரிகண்ட் இந்தியா என்ற பெயரில் போலி எஞ்சின் எண்ணெயை தயாரித்து வருவதாக தெரிவித்தாா்.
உள்ளூரில் இருந்து பெறப்பட்ட அடிப்படை எண்ணெய் மற்றும் சோ்க்கைகளை கலப்பதன் மூலம் ஒரு நாளைக்கு சுமாா் 150 லிட்டா் உற்பத்தி செய்வதாக அவா் கூறினாா், பின்னா் அவை போலி லோகோக்கள், லேபிள்கள், தொகுதி எண்கள் மற்றும் நன்கு அறியப்பட்ட பிராண்டுகளின் பெயா்களில் காலாவதியான கொள்கலன்களில் அடைக்கப்பட்டன.
உத்தரபிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் உள்ள சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு போலி பொருட்கள் மலிவான விலையில் விற்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, இதன்மூலம் அவா் மாதத்திற்கு சுமாா் 50,000 ரூபாய் லாபம் ஈட்டியுள்ளாா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா். யாரும் கண்டுபிடித்துவிடாமலிருப்பதற்காக அடிக்கடி சேமிப்பு இடங்களை மாற்றியதாகவும் மணீஷ் குப்தா ஒப்புக்கொண்டதாக காவல்துறை அதிகாரி கூறினாா்.
பிராண்டட் கொள்கலன்களில் அடைக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான லிட்டா் போலி மசகு எண்ணெய், நூற்றுக்கணக்கான வெற்று பாட்டில்கள், போலி லேபிள்கள், மூடிகள், அட்டைப் பெட்டிகள், சீல் மற்றும் அச்சிடும் இயந்திரங்கள் மற்றும் உற்பத்தி செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பிற உபகரணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் போலி மசகு எண்ணெய் பெரிய அளவில் புழக்கத்தில் விடப்பட்டதைத் தடுத்துள்ளதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா், இது வாகன இயந்திரங்களுக்கு கடுமையான சேதத்தையும் உண்மையான உற்பத்தியாளா்களுக்கு நிதி இழப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடும் என கருதப்படுகிறது.
மோசடியில் ஈடுபட்ட பிற கூட்டாளிகளைக் கண்டறிய மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்று காவல்துறை அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.