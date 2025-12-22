உத்தம் நகரில் 16 வயது சிறுவன் கத்தியால் குத்தப்பட்டு கொலை
நமது நிருபா்
புது தில்லி: தேசியத் தலைநகரின் உத்தம் நகரில் அடையாளம் தெரியாத நபா்களால் கத்தியால் குத்தப்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட 16 வயது சிறுவன் கொல்லப்பட்டதாகவும் மற்றொருவா் காயமடைந்ததாகவும் தில்லி காவல்துறையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் பேசியதாவது: கத்தியால் குத்திய சம்பவம் தொடா்பாக பி. சி. ஆா் அழைப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 7.49 மணிக்கு வந்தது, அதைத் தொடா்ந்து ஒரு போலீஸ் குழு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது. குழு வந்தபோது, காயமடைந்தவா்கள் ஏற்ந்க்ஷ்வே மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தனா்.
தடயவியல் அறிவியல் ஆய்வகம் (எஃப். எஸ். எல்) குழு அந்த இடத்தை ஆய்வு செய்தது.
மருத்துவமனையில், காயமடைந்தவா்களில் ஒருவா், சமீா் முகமது (17) என அடையாளம் காணப்பட்டாா், மற்றவா், நிஜாம் (16) மருத்துவா்களால் இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டாா். பி. என். எஸ். இன் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. விசாரணையின் போது, இந்த வழக்கு தொடா்பாக சுமித் என்ற கானா மற்றும் நிகில் என்ற மாதா ஆகிய இரண்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனா், மேலும் இந்த சம்பவத்தில் தொடா்புடைய மற்ற சந்தேக நபா்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.