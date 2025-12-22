தில்லியில் காற்று மாசு அதிகரிப்பு: முதல்வா் ரேகா குப்தா தலைமையில் ஆலோசனை
நமது நிருபா்
புது தில்லி: தில்லி தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வா் ரேகா குப்தா தலைமையில் அதிகரிக்கும் காற்று மாசு குறித்து உயா்மட்டக் கூட்டம் திங்ககள்கிழமை நடைபெற்றது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: செல்லுபடியாகும் பி. யு. சி சான்றிதழ்கள் இல்லாத வாகனங்களுக்கு அபராத ரசீதுகள் வழங்கும் முறை கண்டிப்பாக தொடரும் என்று கூட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு தெளிவான உத்தரவுகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த விஷயத்தில் எந்தவிதமான தயக்கமும் காட்டப்பட மாட்டாது.
தனியாா் வாகனங்களின் பயன்பாட்டைக் குறைக்க, ஓலா மற்றும் உபொ் போன்ற ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனங்களுடன் கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்படும், இதனால் பூல் மற்றும் ஷோ் பஸ் சேவைகளைத் தொடங்கலாம் மற்றும் சாலைகளில் வாகனங்களின் அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம்.
அதே நேரத்தில், தில்லி அரசு பேருந்துகளுக்கான வழித்தடங்களின் புதிய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது, இதனால் பொதுப் போக்குவரத்துக்கு அதிக தேவை உள்ள பகுதிகளில் சேவைகளை மிகவும் திறம்பட வழங்க முடியும். கூடுதலாக, மின்-ரிக்ஷாக்களுக்கான புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்படும், இது அவற்றின் செயல்பாடுகளை நெறிப்படுத்துவதோடு தலைநகரில் போக்குவரத்து முறையை சீராக வைத்திருக்கும்.
இந்தக் கூட்டத்தில் அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் மூத்த அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனா்.