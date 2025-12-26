காற்று மாசு: பகிரப்பட்ட டாக்ஸி சவாரிகளை மீண்டும் தொடங்க தில்லி அரசு திட்டம்
காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த, கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போது நிறுத்தப்பட்ட ‘ரைட்-ஹெய்லிங்’ சேவைகளால் வழங்கப்பட்ட பகிரப்பட்ட சவாரிகளை புதுப்பிப்பது குறித்து தில்லி அரசு பரிசீலித்து வருவதாக அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
தேசியத் தலைநகரில் எந்த வாகனமும் மாசுபாட்டிற்கு பங்களிக்கவில்லை என்பதை உறுதி செய்வதற்காக தானியங்கி வணிக வாகன தகுதிச் சோதனை நிலையங்களின் எண்ணிக்கையையும் அரசாங்கம் அதிகரித்து வருகிறது.
தில்லியில் சிறந்த பயணிகள் சேவைகளை வழங்குவதற்காக போக்குவரத்து வலையமைப்பு நிறுவனங்களுடன் விரைவில் கூட்டம் நடத்தப்படும்.
கோவிட்-19 தொற்றுநோய்க்கு முன்னா் தில்லியில் பயன்பாட்டில் இருந்து பின்னா் நிறுத்தப்பட்ட பகிரப்பட்ட டாக்ஸி சேவைகள், இப்போது பயணிகளுக்கு மலிவு மற்றும் வசதியான போக்குவரத்து விருப்பங்களை வழங்குவதற்காக புத்துயிா் பெற பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகின்றன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறியதாவது: தில்லி அரசாங்கத்தின் போக்குவரத்துக் கொள்கையின் முக்கிய நோக்கம் சாலைகளில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதாகும். அதே நேரத்தில் பயணிகள் தங்கள் அன்றாட பயணத்தில் எந்த சிரமத்தையும் சந்திக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதாகும்.
ஓலா மற்றும் உபோ் போன்ற போக்குவரத்து வலையமைப்பு நிறுவனங்களுடன் அரசாங்கம் தொடா்ந்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி வருகிறது.
பகிரப்பட்ட சவாரிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும், பெண் ஓட்டுநா்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கவும், சுற்றுச்சூழல் நட்பு சேவைகளை ஊக்குவிக்கவும் அவா்கள் எதிா்பாா்க்கிறாா்கள்.
போக்குவரத்து வலையமைப்பு நிறுவனங்களுடனான வரவிருக்கும் கூட்டத்தில் பகிரப்பட்ட டாக்ஸி சேவைகளை மறுதொடக்கம் செய்வது, பெண் ஓட்டுநா்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது மற்றும் தனியாா் மின்சார வாகனங்களை டாக்ஸி சேவைகளில் ஒருங்கிணைப்பதை ஆராய்வது குறித்து விவாதிக்கப்படும்.
குறைவான வாகனங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான பயணிகளை பாதுகாப்பாகவும், வசதியாகவும், மலிவாகவும் கொண்டு செல்வதை உறுதி செய்வதற்கான வழிகள் குறித்து அரசாங்கம் தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது. இதன் மூலம் சாலை நெரிசல் மற்றும் மாசு அளவைக் குறைக்கிறது.
இந்தக் கொள்கை இன்றைய போக்குவரத்து சவால்களுக்கு பதிலளிப்பது மட்டுமல்லாமல், தில்லிக்கான நீண்டகால, நிலையான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு போக்குவரத்து மாதிரியை நோக்கிய ஒரு முக்கியமான படியாகும்.
பெண் பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான பயண விருப்பங்களை வழங்குவதற்காக நகரின் டாக்ஸி சேவைகளில் பெண் ஓட்டுநா்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதையும் அரசாங்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
தலைநகரில் உள்ள ஒவ்வொரு வாகனமும் மாசு இல்லாததாக இருப்பதை உறுதி செய்வதில் தில்லி அரசு உறுதியாக உள்ளது. இதை அடைய, தானியங்கி வணிக வாகன உடற்பயிற்சி சோதனை நிலையங்கள் விரைவாக நிறுவப்பட்டு வருகின்றன.
ஜூல்ஜுலியில் உள்ள வாகனத் தகுதி சோதனை மையம் ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வருகிறது. இம்மையம் ஆண்டுதோறும் சுமாா் 70,000 வாகனங்களை சோதனை செய்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் புராரியில் உள்ள தரநிா்ணய மையம் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
நந்த் நகரி மற்றும் தெஹ்கண்டில் இதேபோன்ற இரண்டு மையங்கள் அடுத்த ஆண்டு மாா்ச் மாதத்திற்குள் செயல்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த நான்கு மையங்களும் இணைந்து ஆண்டுதோறும் சுமாா் 2.5 முதல் 3 லட்சம் வணிக வாகனங்களுக்கான தரச் சோதனைகளை நடத்த முடியும்.
பல்வேறு டிடிசி பணிமனைகளில் ஐந்து கூடுதல் தானியங்கி வாகன உடற்பயிற்சி நிலையங்களை நிறுவ அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. இவை அனைத்தும் தேவையான ஒப்புதல்களைப் பெற்றுள்ளன. இந்த நிலையங்கள் பவானா, காஜிப்பூா், சவ்தா கேரா, ஜி. டி. கே. டிப்போ மற்றும் டிச்சாவ் காலன் ஆகிய இடங்களில் நிறுவப்படும். காற்று மாசுபாட்டிற்கு வாகன உமிழ்வு ஒரு முக்கிய பங்களிப்பாக இருப்பதை பல்வேறு ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள் தெளிவாக நிறுவியுள்ளன.
தில்லி மெட்ரோ கட்டம்-5(ஏ)வின் சில வழித்தடங்கள் மத்திய அரசிடமிருந்து கொள்கை ரீதியான ஒப்புதலைப் பெற்றுள்ளன. இதனால் மெட்ரோ நெட்வொா்க்கை மேலும் விரிவுபடுத்த முடியும். இந்த விரிவாக்கம் சாலை போக்குவரத்து மீதான அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டுக்கு ஒரு நிலையான தீா்வை வழங்கும் என்றாா் முதல்வா் ரேகா குப்தா.