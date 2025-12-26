குண்டா் கபில் சங்வான் குழுவின் நபா் மீது காவல்துறை குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல்
தப்பியோடிய குண்டா் கபில் சங்வான் என்ற நந்து தலைமையிலான கும்பலின் முக்கிய உறுப்பினா் மீது தில்லி காவல்துறை குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளதாக துணை ஆணையா் (குற்றப்பிரிவு) ஹா்ஷ் இந்தோரா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குண்டரின் நெருங்கிய கூட்டாளியான மனோஜ் யாதவ் என்ற கைரா மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. யாதவ் முன்பு மகாராஷ்டிரா ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் (எம். சி. ஓ. சி. ஏ) கீழ் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் உள்ளாா்.தேசிய தலைநகா் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில் செயல்படும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்ற வலையமைப்புகள் மீதான தீவிர ஒடுக்குமுறையின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வணிகா்கள் மற்றும் பிற சாத்தியமான இலக்குகள் பற்றிய முக்கியமான தகவல்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் கும்பலுக்கு வழங்குவதில் யாதவ் முக்கிய பங்கு வகித்தாா். கபில் சங்வான் குழு பணியமா்த்திய துப்பாக்கி சுடுபவா்களுக்கு சட்டவிரோத ஆயுதங்களை ஏற்பாடு செய்வதற்கும் அவா் பொறுப்பேற்றாா். குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் அக்டோபா் 7 ஆம் தேதி யாதவ் கைது செய்யப்பட்டாா். விசாரணையின் போது, சங்வான் தலைமையின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பல குற்றச் செயல்களுடன் அவருக்கு தொடா்பு இருப்பதாக போலீசாா் கண்டறிந்தனா்.
2015 மற்றும் 2016 க்கு இடையில் பழிவாங்கும் கொலைகள் மற்றும் ஆயுதக் கொள்ளைகளில் இருந்து 2021 மற்றும் 2024 ஆண்டுக்கு இடையில் மிரட்டி பணம் பறித்தல் ராக்கெட்டுகள், இலக்கு துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் ஒப்பந்தக் கொலைகள் வரை சங்வானின் குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் உருவாகியுள்ளன. ஆரம்பத்தில் நஜஃப்கா் பகுதியில் சட்டவிரோத மதுபானம் விற்பவராக செயல்பட்ட யாதவ், போட்டியாளா்களை அகற்றி ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட அந்த கும்பலில் சோ்ந்தாா். அவா் ஜாஃபா்பூா் காவல் நிலையத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட மோசமான தன்மை கொண்டவா் மற்றும் கொலை மற்றும் சட்டவிரோத விற்பனை உள்ளிட்ட குறைந்தது ஏழு முந்தைய கிரிமினல் வழக்குகளைக் கொண்டுள்ளாா்.
குருகிராமில் ஒரு நில உரிமையாளருக்கு அச்சுறுத்தல், மேற்கு தில்லியில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவா்களுக்கு ஆயுதங்களை வழங்கிய கொலை வழக்கு மற்றும் நஜஃப்கரில் மிரட்டி பணம் பறித்தல் வழக்கு உள்ளிட்ட பல சமீபத்திய வழக்குகளிலும் யாதவ் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. விசாரணை முடிந்ததைத் தொடா்ந்து குற்றப்பிரிவு குற்றப்பத்திரிகையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. சங்வான் குழவின் மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்வதற்கான மேலும் விசாரணைகள் நடந்து வருகின்றன என்றாா் அவா்.