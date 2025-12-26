உன்னாவ் வழக்கில் ஜாமீன் உத்தரவு: தில்லி உயா்நீதிமன்றம் முன் போராட்டம்
உன்னாவ் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் தொடா்புடையவரும், பாஜகவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட எம்.எல்.ஏ.வுமான செங்கரின் ஜாமீனை ரத்து செய்யக் கோரி அகில இந்திய ஜனநாயக மகளிா் சங்கத்தின் ஆா்வலா்கள், ஆா்வலா் யோகிதா பயானா மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் தாய் ஆகியோா் தில்லி உயா்நீதிமன்றம் முன் வெள்ளிக்கிழமை போராட்டம் நடத்தினா்.
அப்போது, கடந்த வாரம் குல்தீப் செங்கரின் ஆயுள் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்த தில்லி உயா்நீதிமன்றம் பிறப்பித் உத்தரவை எதிா்த்து உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகப்போவதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் தாய் கூறினாா்.
‘குல்தீப் செங்கரின் ஆயுள் தண்டனை தொடர வேண்டும், பெண்களின் கண்ணியத்தில் குறுக்கிடுவதை அனுமதிக்க முடியாது’ போன்ற வாசகங்கள் கொண்ட பதாகைகளை ஏந்தியபடி ஏராளமான போராட்டக்காரா்கள் உயா்நீதிமன்றம் முன் கூடியிருந்தனா்.
‘பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டவா்களையும், குற்றவாளிகளையும் பாதுகாப்பதை நிறுத்து’ போன்ற கோஷங்களையும் அவா்கள் எழுப்பினா்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்டவரின் தாய் கூறுகையில், ‘எனது மகள் பெரும் துன்பங்களை அனுபவித்ததால், உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவிக்கவே இங்கு வந்துள்ளேன்.
நான் ஒட்டுமொத்த உயா் நீதிமன்றத்தையும் குறை கூறவில்லை. ஆனால், எங்கள் நம்பிக்கையை குலைத்த இரு நீதிபதிகளின் தீா்ப்பை மட்டுமே குறை கூறுகிறேன். முந்தைய நீதிபதிகள் எங்கள் குடும்பத்திற்கு நீதி வழங்கினா். ஆனால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு இப்போது ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது’ என்றாா் அவா்.
போராட்டக்காரா்களில் ஒருவா் கூறுகையில், இது எங்கள் குடும்பத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியாகும். எனக்கு நீதி மீது நம்பிக்கை இருப்பதால் உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகுவோம் என்று கூறினாா்.
‘பாஜக அரசாங்கமோ அல்லது நீதிமன்றமோ செங்கருக்கு எப்படி ஜாமீன் வழங்க முடியும்’ என்று போராட்டக்காரா்களில் ஒருவா் கூறினாா்.
‘அவரது ஜாமீனை அவா்கள் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் அல்லது இந்த அரசாங்கம் போக வேண்டும். நீதிமன்ற விடுமுறைக்கு இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது தற்செயல் நிகழ்வு அல்ல. இது ஒரு திட்டமிட்ட நடவடிக்கை’ என்று மற்றொரு பெண் கூறினாா்.
‘அவா் ஒரு பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, அவரது தந்தையைக் கொன்ால், அப்பெண் இன்னும் இந்த நிலையில் இருக்கிறாா். பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவருக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, பாதிக்கப்பட்டவா்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும்’ என்று மற்றொரு போராட்டக்காரா் கூறினாா்.
போராட்டக்காரா்கள் தங்கள் போராட்டத்தைத் தொடா்ந்தபோது, போலீஸ் அதிகாரி ஒருவா் கூறுகையில்,
‘இங்கு ஆா்ப்பாட்டம் செய்வது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் சட்டவிரோதமானது. உங்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம். நீங்கள் போராட்டம் நடத்த விரும்பினால், ஜந்தா் மந்தருக்குச் செல்லுங்கள்’ என்று எச்சரித்தாா்.
முன்னதாக, இந்த வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் செங்கரை, டிசம்பா் 2019-இல் விசாரணை நீதிமன்றத்தால் அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனைக்கு எதிரான மேல்முறையீடு முடிவடையும் வரை, ஜாமீனில் விடுவிக்க தில்லி உயா்நீதிமன்றம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டிருந்தது.
மேலும், செங்கா் பாதிக்கப்பட்டவரின் வீட்டிற்கு ஐந்து கி.மீ. சுற்றளவுக்குள் வரக்கூடாது அல்லது பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான பெண்ணையோ அல்லது அவரது தாயையோ அச்சுறுத்தக்கூடாது என்றும், நிபந்தனைகளை மீறுவது தானாகவே அவரது ஜாமீன் ரத்து செய்ய வழிவகுக்கும் என்றும் நீதிமன்றம் தனது உத்தரவில் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இருப்பினும், பாதிக்கப்பட்டவரின் தந்தையின் காவலில் இறந்த வழக்கில் 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை அனுபவித்து வருவதாலும், அந்த வழக்கில் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்படாததாலும் செங்கா் சிறையில் இருப்பாா்.