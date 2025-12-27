கா்நாடகம், ஆந்திர மாநிலங்களில் பேருந்துகளில் பயணிகளிடம் திருட்டில் ஈடுபட்டவா் தில்லியில் கைது
கா்நாடக மாநிலத்தில் பேருந்து பயணிகளிடமிருந்து 10 கிலோ வெள்ளி மற்றும் ரூ.3 லட்சம் திருடிய பின்னா் மற்ற கும்பல் உறுப்பினா்களுடன் தப்பியோடிய 41 வயது நபரை தில்லி காவல் துறையினா் கைது செய்ததாக மூத்த அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: உத்தரபிரதேசத்தின் அம்ரோஹாவில் வசிக்கும் முகமது ஃபா்மான் என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், கா்நாடகம் மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம் முழுவதும் பேருந்துகளில் திருட்டு மற்றும் கொள்ளைகளில் ஈடுபட்ட ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கும்பலின் செயலில் உறுப்பினராக இருந்தாா்.
கும்பல் உறுப்பினா்கள் பயணிகளின் இயக்கம், பொருள்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை உன்னிப்பாகக் கவனிப்பதன் மூலம் பாதிக்கப்படக்கூடிய இலக்குகளை அடையாளம் காண பயணிகள் அல்லது பேருந்து ஊழியா்களாக நடிப்பாா்கள். பயணிகள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது அதிகாலையில் திருட்டுகள் வழக்கமாக மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தில்லி பகுதியில் மறைந்திருப்பதாக நம்பப்படும் தப்பியோடியவரைக் கண்டுபிடித்து கைது செய்யுமாறு கா்நாடக காவல்துறை வேண்டுகோள் விடுத்தி்ருந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, அவா் தில்லி காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டாா். அவா் கா்நாடகத்தின் குந்தாபுரா காவல் நிலையத்தில் பி.என்.எஸ்.-இன் பிரிவு 305 (ஒரு குடியிருப்பு வீடு, அல்லது போக்குவரத்து வழிமுறைகள் அல்லது வழிபாட்டுத் தலம் போன்றவற்றில் திருட்டு) கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தாா்.
இந்த வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரும் அவரது கூட்டாளிகளும் ஒரு பேருந்தில் இருந்து 10 கிலோ வெள்ளி மற்றும் ரூ.3 லட்சம் கொள்ளையடித்தன. குறிப்பிட்ட தகவலின் அடிப்படையில், போலீஸ் குழு டிசம்பா் 26-ஆம் தேதி குருகிராமில் உள்ள என்.எச்.ஏ.ஐ. சுங்கச்சாவடிக்கு அருகே ஒரு பொறியை அமைத்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை கைது செய்தது.
கா்நாடகத்தின் சுப்பிரமணியம் நகா் காவல் நிலையத்தில் 2022-ஆம் ஆண்டில் இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 399 (கொள்ளையடிக்கத் தயாராவது) மற்றும் 402 (கொள்ளையடிக்கும் நோக்கத்திற்காக ஒன்று கூடுவது) ஆகியவற்றின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றொரு வழக்கிலும் ஃபா்மான் தேடப்பட்டு வந்தாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் பல மாநிலங்களில் பரவியுள்ள குற்றப் பின்னணியைக் கொண்ட ஒரு பழக்கமான குற்றவாளி என்று விவரிக்கப்படுகிறாா். கும்பலின் மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காணவும், திருடப்பட்ட சொத்துகளை மீட்டெடுக்கவும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.