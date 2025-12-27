பல ஏடிஎம் மையங்களில் தொடா் திருட்டில் ஈடுபட்டவா் கைது
பல மாநிலங்களில் ஏடிஎம்களை திருடிய வழக்குகளில் தேடப்பட்ட 37 வயது நபா் ஹரியாணாவின் மேவாட் பகுதியில் இருந்து தில்லி காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்-ஹரியாணாவின் பல்வாலில் வசிக்கும் முபாரிக் அலி என்ற முப்பா என அடையாளம் காணப்பட்டவா், அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளி மற்றும் கிட்டத்தட்ட ஒா் ஆண்டாக தலைமறைவாக இருந்தாா். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் வஜிராபாத்தில் ஏடிஎம் ஒன்றை வேரோடு பிடுங்கியதில் ஈடுபட்டதற்காக அலி தேடப்பட்டு வந்தாா். இது தொடா்பாக பாரதிய நியாயா சன்ஹிதா மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் தொடா்புடைய விதிகளின் கீழ் வஜிராபாத் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.
பிப்ரவரி 6, 2025 இல் வஜீராபாத்தில் உள்ள சி. சி. டி. வி கேமராக்களில் வண்ணப்பூச்சு தெளித்த பின்னா் குற்றவாளிகள் குழு ஏடிஎம்களை வேரோடு பிடுங்கியது. அப்போது ஏடிஎம்மில் ரூ.29.12 லட்சம் ரூபாய் இருந்தது. குற்றத்தின் துணிச்சலான தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, விசாரணை குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டது. மூன்று நாட்களுக்குள், ஹரியாணாவின் நூஹில் இருந்து இரண்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனா். விசாரணையின் போது, இந்த நடவடிக்கையை அலி இயக்கியதாக அவா்கள் ஒப்புக்கொண்டனா்.
அவா் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து இதேபோன்ற குற்றங்களை ஒருங்கிணைத்து வந்தாா். அதைத் தொடா்ந்து, கும்பலின் மற்ற உறுப்பினா்கள் கைது செய்யப்பட்டு, திருடப்பட்ட ஏடிஎம், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தின் ஒரு பகுதியுடன், நூஹில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து மீட்கப்பட்டது. இருப்பினும், அலி தொடா்ந்து கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்த்தாா். மேலும் மாநிலங்கள் முழுவதும் ஏடிஎம் திருட்டுகளை நடத்த புதிய கூட்டாளிகளை நியமித்தாக்.
தொடா்ச்சியான தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மற்றும் உளவுத்துறை சேகரிப்பைத் தொடா்ந்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் மகாராஷ்டிராவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பின்னா் ராஜஸ்தானை நோக்கிச் செல்லும்போது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டாா். பல மாநிலங்களில் அவரைத் துரத்திய பின்னா், குற்றப்பிரிவு குழு இறுதியாக டிசம்பா் 26 ஆம் தேதி மேவாட்டில் இருந்து அவரைக் கைது செய்தது.
முபரிக் அலி தில்லி, ஹரியாணா, உத்தரபிரதேசம் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட குறைந்தது 10 குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளாா். இதில் ஏடிஎம் திருட்டு, கொலை முயற்சி மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் மீறல் தொடா்பான குற்றங்கள் அடங்கும். கூடுதல் வழக்குகள் மற்றும் மீட்புகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களிடம் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.