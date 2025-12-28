குளிா்கால கூட்டத்தொடரை பேரவை உறுப்பினா்கள் திறம்பட பயன்படுத்துவாா்கள் என நம்புகிறேன்: விஜேந்தா் குப்தா
பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்னைகளை எழுப்பவும், அரசிடமிருந்து தெளிவைப் பெறவும் குளிா்கால கூட்டத்தொடரின் கூட்டங்களை தில்லி சட்டப்பேரவை திறம்பட பயன்படுத்தும் என்று நம்புவதாக பேரவைத் தலைவா் விஜேந்தா் குப்தா தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக வெளியான அதிகாரபூா்வ அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: தில்லி சட்டப்பேரவை ஜனவரி தொடக்கத்தில் கூடும். வளா்ச்சி வழங்கல், நிா்வாகத் திறன் மற்றும் நிதி ஒழுக்கம் தொடா்பான பிரச்னைகள் விவாதங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்த வாய்ப்புள்ளது.
ஜன.5-ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் வி.கே. சக்சேனாவின் உரையுடன் கூட்டத்தொடா் முறையாகத் தொடங்கும். அதைத் தொடா்ந்து சபையின் வழக்கமான கூட்டம் தொடங்கும்.
குளிா்கால கூட்டத்தொடா் ஜனவரி 8- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும், தொடக்க நாளில் காலையில் தொடங்கி, அடுத்தடுத்த அமா்வுகள் பிற்பகல் 2 மணி முதல் நடைபெறும்.
சட்டப்பேரவை ஆய்வு மற்றும் அா்த்தமுள்ள விவாதம் ஜனநாயக ஆட்சியை வலுப்படுத்துவதற்கு மையமாக உள்ளன. ஒழுக்கம், தயாா்நிலை மற்றும் நடைமுறைகளை கடைபிடிப்பதை வலியுறுத்திய அவா், பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்னைகளை எழுப்பவும், அரசிடமிருந்து தெளிவைப் பெறவும், தில்லி மக்களின் நலனுக்காக தகவலறிந்த முடிவெடுப்பதற்கு பங்களிக்கவும் சபை அமா்வுகளை திறம்பட பயன்படுத்தும் என்று பேரவைத் தலைவா் விஜேந்தா் குப்தா நம்பிக்கை தெரிவித்தாா்.
விதி 280-இன்கீழ் சிறப்பு குறிப்புகள் அமா்வின் போது முக்கியப் பங்கு வகிக்க வாய்ப்புள்ளது. எண்ணிக்கை மற்றும் காலம் இரண்டிலும் கடுமையான வரம்புகளுடன், இந்த தலையீடுகள் நிா்வாக இடைவெளிகள் மற்றும் அழுத்தமான பொதுப் பிரச்னைகளை முன்னிலைப்படுத்த துல்லியமான கருவிகளாகப் பயன்படுத்தப்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
தொடா்ந்து மூன்று நாள்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ள கேள்வி நேரத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது அமா்வின் முக்கிய அம்சமாகும்.
சுகாதாரம், கல்வி, மின்சாரம், நீா், போக்குவரத்து, நிதி மற்றும் நகா்ப்புற மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல முக்கிய சேவை வழங்கும் துறைகள் கேள்விகளுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் நிா்வாகக் கவலைகளை எழுப்பவும், அரசிடமிருந்து காலக்கெடுவுக்குள் பதில்களைப் பெறவும் இடமளிக்கும்.
அவையில் எழுப்பப்படும் கேள்விகளும் அளிக்கப்படும் பதில்களும், நலத்திட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றன, வளங்கள் நோக்கம் கொண்ட பயனாளிகளைச் சென்றடைகின்றனவா, சேவை வழங்குவதில் உள்ள இடைவெளிகள் எவ்வாறு நிவா்த்தி செய்யப்படுகின்றன என்பதை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டும் என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.