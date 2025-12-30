ஜனவரி 5 முதல் தில்லி சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடா்
நமது நிருபா்
டெல்லி சட்டப் பேரவை ஜனவரி 5 ஆம் தேதி மீண்டும் கூடும், நான்கு நாள் அமா்வு தேசிய தலைநகரில் மாசு நெருக்கடி மற்றும் மூன்று சிஏஜி அறிக்கைகளின் ஆய்வு குறித்து கவனம் செலுத்தும் என்று கலாச்சார துறை அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் பேசியதாவது:
காற்று மாசுபாடு குறித்த ஒரு முன்மொழிவை அரசாங்கம் முன்வைக்கும், ‘ஷீஷ்மஹாலில்‘ ‘ஊழல் குறித்து தலா, தில்லி ஜல் வாரியம் (டி. ஜே. பி) மற்றும் தில்லி அரசு நடத்தும் பல்கலைக்கழகங்களின் செயல்பாடு குறித்து மூன்று சிஏஜி அறிக்கைகளை இந்த சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடரில் முன்வைக்கும் . 2022 ஆம் ஆண்டு வரை டி. ஜே. பியின் செயல்பாடு குறித்து மிகவும் விரிவான அறிக்கை உள்ளது. நகரின் கழிவுநீா் அமைப்பு சரிந்ததற்கு காரணமான அனைத்து முறைகேடுகள் பற்றிய அனைத்து விவரங்களும் அதில் உள்ளன.
தில்லி அரசு நடத்தும் பல்கலைக்கழகங்களின் செயல்பாட்டில் முறைகேடுகள் குறித்து சிஏஜி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும். 2023 ஆம் ஆண்டு வரை பல்கலைக்கழகங்களின் செயல்பாட்டில் ஏற்பட்ட அனைத்து ஊழல்களும் வரவிருக்கும் அமா்வில் அம்பலப்படுத்தப்படும். மாசுபாட்டின் வற்றாத பிரச்னையின் மூல காரணங்களை சட்டப்பேரவை ஆராய்ந்து கடந்த கால நடவடிக்கைகளை மதிப்பீடு செய்யும். மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த முந்தைய அரசு என்ன செய்தது என்பது குறித்து விவாதிப்போம்.
மேலும், உச்சநீதிமன்றத்தில் சமா்ப்பிக்கப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரங்கள் மற்றும் மாசுபாட்டைக் குறைப்பது தொடா்பாக அவற்றின் தற்போதைய நிலை என்ன என்பதையும் நாங்கள் விவாதிப்போம். நகரத்தின் காற்று மாசுபாட்டை எதிா்த்துப் போராடுவது குறித்து எதிா்க்கட்சிகளின் கருத்துகளையும் கேட்போம் தில்லி அரசு ஒரு பதிவாளா் மற்றும் தாசில்தாரை சமீபத்தில் இடைநீக்கம் செய்தது ஊழலுக்கு பூஜ்ஜிய சகிப்புத்தன்மை என்ற அதன் நிலைப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.
ஊழலின் நாட்கள் முடிந்துவிட்டன. முந்தைய அரசு இப்போது ஆட்சியில் இல்லை. இது ஒரு புதிய அரசு, எந்தவொரு அதிகாரியும் ஊழலில் ஈடுபடுவதை நாங்கள் பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் என்றாா் அவா்.