திரிபுரா மாணவா் கொல்லப்பட்ட சம்பவம்: டேராடூன் ஆட்சியருக்கு என்எச்ஆா்சி நோட்டீஸ்
நமது நிருபா்
உத்தரகண்ட் மாநிலம், டேராடூனில் திரிபுராவைச் சோ்ந்த மாணவா் இனவெறி காரணமாகக் கொல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் தொடா்பாக, டேராடூன் மாவட்ட ஆட்சியா் மற்றும் மூத்த காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆகியோருக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் (என்எச்ஆா்சி) நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
அதில், தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம், இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணை நடத்துமாறு டேராடூன் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதுடன், ஏழு நாள்களுக்குள் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவும் கோரியுள்ளது.
மேலும், வழக்கு நடவடிக்கைகளின் நகலை உத்தரகண்ட் தலைமைச் செயலாளா் மற்றும் காவல்துறை தலைமை இயக்குநருக்கு அனுப்புமாறும் ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
மேலும், மாநிலம் முழுவதும் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தைச் சோ்ந்த மாணவா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பான வழக்கை தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் உறுப்பினா் பிரியங்க் கனூங்கோ தலைமையிலான அமா்வு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டுள்ளது.
அதில் ஆணைய அமா்வு தெரிவித்திருப்பதாவது: திரிபுரா பிராந்தியத்தைச் சோ்ந்த அந்த மாணவா், தனது சொந்த மாநிலத்தை விட்டு வந்து படித்துக்கொண்டிருந்தபோது, டேராடூனில் இனவெறி நோக்கத்துடன் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டதாக புகாா்தாரா் குற்றம் சாட்டியுள்ளாா்.
புகாரின்படி, அந்த நபா் தான் ஒரு இந்தியக் குடிமகன் என்று கூறிய பிறகு, இனவெறித் தூற்றல்களுக்கு ஆளாகி தாக்கப்பட்டிருக்கிறாா். இந்தச் சம்பவம் நாடு தழுவிய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது வடகிழக்கு மாநிவ மக்களை நோக்கிய ஆழமான இனப் பாகுபாட்டையும், வன்முறையைத் தடுக்க உள்ளூா் அதிகாரிகளின் தோல்வியையும், போதுமான பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் இல்லாததையும் பிரதிபலிக்கிறது.
இந்தச் சம்பவம் பாதிக்கப்பட்டவரின் வாழ்வுரிமை, கண்ணியம் மற்றும் சமத்துவத்திற்கான உரிமைகளின் கடுமையான மீறல் என்று புகாா்தாரா் குற்றம் சாட்டியுள்ளாா். இந்த விவகாரத்தில் தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் தலையீட்டைப் புகாா்தாரா் கோரியிருந்தாா். மேலும், இதுபோன்ற வெறுப்பு அடிப்படையிலான குற்றங்களைத் தடுக்க அவசரத் தலையீடு, பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் முறையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கோரியுள்ளாா்.
புகாரில் கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள், பாதிக்கப்பட்டவரின் மனித உரிமைகளின் மீறல்களாகத் தோன்றுவதற்கான முகாந்திர இருப்பதாக உள்ளது. இது குறித்து விசாரணை நடத்தி, ஏழு நாள்களுக்குள் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்த அறிக்கையை ஆணையத்தின் பரிசீலனைக்குச் சமா்ப்பிக்குமாறு டேராடூன் மாவட்ட ஆட்சியா் மற்றும் எஸ்எஸ்பிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புமாறு பதிவாளருக்கு உத்தரவிடப்படுகிறது என்று என்எச்ஆா்சி அமா்வு தெரிவித்துள்ளது.
முன்னதாக, டேராடூனில் உள்ள ஒரு தனியாா் பல்கலைக்கழகத்தில் எம்.பி.ஏ. இறுதியாண்டு படித்து வந்த 24 வயதான அஞ்ஜெல் சக்மா, டிசம்பா் 9-ஆம் தேதி சில இளைஞா்களால் கத்தி மற்றும் காப்பு போன்ற ஆயுதங்களால் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது 17 நாள்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவா், டிசம்பா் 26-ஆம் தேதி உயிரிழந்தாா்.
மணிப்பூரின் டாங்ஜெங்கில் தற்போது பணியில் இருக்கும் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரரான அம்மாணவரின் தந்தை கூறுகையில், ‘தனது சகோதரனைத் தாக்கியவா்கள் அவனை ‘சீனா்’ என்று அழைத்தனா். அப்போது, அவனை பாதுகாக்க முயன்ற எனது மகன் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்டாா்.
தாக்குதல் நடத்தியவா்கள் எனது மகன்களை ‘சீன மோமோ’ என்று அழைத்துத் திட்டினா். தானும் இந்தியா்தான்; சீனா் அல்ல என்று அஞ்ஜெல் சக்மா அவா்களிடம் கூறியபோதும் அவா்கள் கத்திகள் மற்றும் மழுங்கிய பொருள்களால் அவனை தாக்கினா்’ என குற்றம்சாட்டியிருக்கிறாா்.
திங்கள்கிழமை அன்று, உத்தரகண்ட் முதல்வா் புஷ்கா் சிங் தாமி, இறந்த மாணவனின் தந்தையுடன் தொலைபேசியில் பேசி, குற்றவாளிகளுக்குக் கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும் என்று உறுதியளித்தாா்.