தெரு நாய்கள் விவகாரம்: தில்லி அரசின் கூற்றுக்கு ஆம் ஆத்மி ,மறுப்பு
நமது நிருபா்
தனது துறையில் என்ன நடக்கிறது என்பது குறித்து கல்வி அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட்க்கு தெரியவில்லை என்று ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சஞ்ஜீவ் ஜா செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: ஆஷிஷ் சூட் ஆம் ஆத்மி கட்சி பொய்களைப் பரப்புவதாகக் குற்றம் சாட்டி ஒரு விடியோவை வெளியிட்டாா். ஆனால், கல்வி இயக்குநரகம் ஒரு உத்தரவை வெளியிட்டது. தெரு நாய்கள் தொடா்பான விஷயங்களுக்கு ஆசிரியா்களை ஈடுபடுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டது. அப்படி எதுவும் இல்லை என்று அவா் கூறுகிறாா். தனது துறையில் என்ன நடக்கிறது என்பது அவருக்குத் தெரியவில்லை அல்லது அவா் பொய்களைப் பரப்புகிறாா்.
2015- க்கு முன்பு, ஆசிரியா்கள் மற்ற விஷயங்களுக்காக பணியமா்த்தப்பட்டனா். ஆனால், எங்கள் அரசு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, மணீஷ் சிசோடியா (கல்வி அமைச்சராக இருந்தவா்) ஆசிரியா்களின் வலியை புரிந்து கொண்டாா். கல்வி முறையை வடிவமைப்பதில் சிசோடியா ஒரு பாரம்பரியத்தை விட்டுச் சென்றுள்ளாா். இந்த ஆட்சியால் அதை கையாள முடியவில்லை என்றாா் அவா்.
ஆம் ஆத்மி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் குல்தீப் குமாா் கூறியதாவது: பாஜக திடல்லியின் கல்வி முறையை அழித்து வருகிறது. முன்னதாக, ஆசிரியா்கள் பயிற்சிக்காக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறாா்கள் அல்லது பின்லாந்திற்கு ஆசிரியா்களை அனுப்ப மறுத்த துணை நிலை ஆளுநருக்கு எதிராக அரவிந்த் கேஜரிவால் எப்படி எதிா்ப்புத் தெரிவிக்கிறாா் என்று செய்திகள் வந்தன. ஆனால், இப்போது தெரு நாய்களை கண்காணிக்க ஆசிரியா்கள் பணியமா்த்தப்படுவதைப் பற்றி கதைகள் அச்சிடப்படுகின்றன. இந்த உத்தரவை பாஜக அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும். ஹரியாணாவிலும் இதுபோன்ற உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், தில்லியில் வலுவான எதிா்க்கட்சி உள்ளது. நாங்கள் ஆசிரியா்களுடன் நிற்கிறோம் என்றாா் அவா்.
இந்த விவகாரம் தொடா்பாக உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இணங்க, தங்கள் கல்வி நிறுவனங்களைச் சுற்றியுள்ள தெரு நாய்கள் தொடா்பான விஷயங்களைக் கையாள நோடல் அதிகாரிகளை நியமிக்குமாறு தேசியத் தலைநகரில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு கல்வி இயக்குநரகம் உத்தரவிட்டது. ஆனால், அத்தகைய குறிப்பிட்ட பங்கு ஆசிரியா்களுக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை என்று திங்கள்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூா்வ அறிக்கையில் கல்வி இயக்குநரகம் தெளிவுபடுத்தியது. ‘ஆசிரியா்களுக்கு குறிப்பிட்ட கடமைகளை ஒதுக்குவது குறித்து கல்வி இயக்குநரகத்தால் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை’‘ என தெளிவுப்படுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.