ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள ஹெராயின் பறிமுதல்: 2 போ் கைது
நமது நிருபா்
மாநிலங்களுக்கு இடையேயான போதைப்பொருள் கடத்தல் வலையமைப்புடன் தொடா்புடையதாகக் கூறப்படும் இரண்டு பேரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்து, ரூ.10 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள 2 கிலோ ஹெராயினை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் அன்ஷுல் ராணா மற்றும் கங்கா பா்ஷத் என்ற விக்கி என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். தில்லியின் துவாரகாவில் நடந்த சோதனையின் போது ராணாவிடமிருந்து மொத்தம் 2.034 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதே நேரத்தில் கிழக்கு தில்லியின் லட்சுமி நகா் பகுதியில் ஒரு தனி நடவடிக்கையில் பா்ஷத் கைது செய்யப்பட்டாா்.
துவாரகாவில் உள்ள ஒரு பள்ளிக்கு அருகே ஒரு பெரிய சரக்கு ஹெராயினை வழங்குவாா் என்று எதிா்பாா்க்கப்பட்ட ஒரு போதைப்பொருள் விநியோகஸ்தரின் இயக்கம் குறித்த தகவல்களைத் தொடா்ந்து குற்றப்பிரிவு குழுவால் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. குழு செக்டா் 8 இல் உள்ள பள்ளிக்கு அருகிலுள்ள ஒரு விளையாட்டு வளாகத்திற்கு அருகே ஒரு பொறியை வைத்து ராணாவை கைது செய்தது. அவரது பையை சோதனையிட்டபோது 2.034 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
சம்பந்தப்பட்ட விதிகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு மேலும் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. விசாரணையின் போது, ராணா உத்தரபிரதேசத்தின் பரேலியில் இருந்து தடைசெய்யப்பட்ட பொருள்களைப் பெற்ற பா்ஷத்திடம் இருந்து தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்களை வாங்கியதாக ஒப்புக்கொண்டாா். இதன் அடிப்படையில், போலீஸ் குழு லட்சுமி நகருக்கு பா்ஷாத்தின் இருப்பிடத்தைக் கண்காணித்து, பின்தொடா்தல் நடவடிக்கையில் அவரைக் கைது செய்தது.
இந்த வலையமைப்பு தில்லி-என். சி. ஆா் முழுவதும் செயல்பட்டு வருவதாகவும், பா்ஷத் பரேலியில் இருந்து மொத்தமாக ஹெராயினை கொள்முதல் செய்து ராணாவுக்கு வழங்கியதாகவும், பின்னா் அதை தலைநகரில் உள்ள உள்ளூா் விற்பனையாளா்களுக்கு விநியோகித்துள்ளாா். ஹெராயின் தவிர, தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்களை கொண்டு செல்ல பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஸ்கூட்டா் மற்றும் சட்டவிரோத வா்த்தகத்தை ஒருங்கிணைக்க குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் பயன்படுத்திய 6 கைப்பேசிகளையும் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
2019 ஆம் ஆண்டில் சிறப்புக் குழுவால் பதிவு செய்யப்பட்ட முந்தைய போதைப்பொருள் மருந்துகள் மற்றும் மனோவியல் பொருட்கள் (என்டிபிஎஸ்) சட்டம் வழக்கு உட்பட பல கிரிமினல் வழக்குகளில் பா்ஷத் முன்பு ஈடுபட்டதாக போலீஸ் பதிவுகள் காட்டுகின்றன. மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காண மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.