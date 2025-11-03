யமுனையை பாதுகாக்க விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி தொடக்கம்
நமது நிருபா்
தில்லியில் யமுனை நதியைப் பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ‘ஜல் யக்னா’ நிகழ்ச்சி வாசுதேவ் காட் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது.
இது குறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: தொடக்க விழாவின் ஒரு பகுதியாக, நகரம் முழுவதிலுமிருந்து 501 பெண்கள் கலாஷ் யாத்திரை நடத்தினா். தில்லி கலை, கலாசாரம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா, எம்எல்ஏ ராஜ்குமாா் பாட்டியா, யமுனா சன்சத் அமைப்பாளா் ரவிசங்கா் திவாரி மற்றும் சமூக சேவகா் ரஞ்சித் பதக் ஆகியோா் முன்னிலையில் இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கப்பட்டது.
யமுனை நதியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட நீா் பிரசாதங்களுடன் சடங்குகள் தொடங்கின. மேலும், யமுனோத்ரி மற்றும் பிருந்தாவனத்தைச் சோ்ந்த பூசாரிகளால் வேத பாடல்கள் மற்றும் ஆற்றின் நல்வாழ்வுக்கான பிராா்த்தனைகளுக்கு மத்தியில் நிகழ்த்தப்பட்டன. விழாக்களில் ஆதி சங்கராச்சாரியாா் மற்றும் வல்லபாச்சாரியாா் யமுனஸ்தகம் பாராயணம் செய்தனா்.
பிற்பகலில், ஆன்மிகப் பேச்சாளா் அஜய் பாய் ஜி, ஆற்றின் புனிதமான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்து, யமுனையின் கதையை விவரித்தாா். தில்லியின் உயிா்நாடி என்று விவரித்த அவா், யமுனை நதியின் தூய்மையையும் தொடா்ச்சியான ஓட்டத்தையும் பராமரிப்பதற்கான கூட்டு பொறுப்பை மக்கள் ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாா்.
ரிஷிகேஷில் உள்ள பா்மா்த் நிகேதன் தலைவா் சுவாமி சித்தானந்த் சரஸ்வதி தலைமையிலான யமுனை ஆரத்தியுடன் நாள் முடிவடைந்தது. விழா ஏற்பாட்டாளா் ரவிசங்கா் திவாரி கூறுகையில், ‘திருவிழாவின் இரண்டாவது நாளில் ‘யமுனா கான்க்ளேவ்’ இடம்பெறும். அங்கு நாடு முழுவதிலுமிருந்து வரும் நீா் விஞ்ஞானிகள் ஆற்றின் புத்துணா்ச்சிக்கான அறிவியல் அணுகுமுறைகள் குறித்து விவாதிப்பாா்கள்’ என்றாா்.
மாணவா்களிடம் ஆலோசனை கோரிய பாஜக தலைவா்: தில்லியில் நடைபெற்ற யமுனா மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பள்ளிக் குழந்தைகளிடமிருந்து யமுனை பாதுகாப்பு குறித்த ஆலோசனைகளைக் கேட்டாா் தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா.
யமுனையின் கரையில் உள்ள வாசுதேவ் படித்துறையில் நடைபெற்ற யமுனா உத்சவ் 2025 - ‘யமுனா மாநாடு’ நிகழ்ச்சியில் தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா திங்கள்கிழமை கலந்து கொண்டாா். அவரை, மாநாடு ஒருங்கிணைப்பாளரும் யமுனா பிக்ஷுமான ரவிசங்கா் திவாரி மற்றும் பிற அதிகாரிகள் வரவேற்றனா். அப்போது தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா, இம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பள்ளி குழந்தைகளுடன் உரையாடி, யமுனா பாதுகாப்பு குறித்த அவா்களின் ஆலோசனைகளைக் கோரினாா்.
அவா் பேசுகையில், ‘இந்த நிகழ்வு நமது உயிா் கொடுக்கும் யமுனையின் பாதுகாப்பு, ஊக்குவிப்பு மற்றும் கலாசார மறுமலா்ச்சி குறித்த பொது விழிப்புணா்வை குறிக்கிறது. யமுனை ஒரு நதி மட்டுமல்ல, தில்லியின் ஆன்மா ஆகும். யமுனை நமது கலாசாரம், நாகரிகம் மற்றும் இருப்பின் அடித்தளமாகும். யமுனா மாநாடு போன்ற முயற்சிகள் யமுனையை சுத்தமாகவும், தூய்மையாகவும், துடிப்பாகவும் மாற்றுவதற்கு ஒரு ஊக்கியாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இந்த வெற்றிகரமான நிகழ்வுக்கு வாழ்த்துக்கள்’ என்றாா்.