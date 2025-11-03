பாலியல் படங்களை பகிரும்படி சிறுமியை வற்புறுத்தி பணம் பறிப்பு: ஒருவா் கைது
நமது நிருபா்
பாலியல் படங்களை பகிரும்படி சிறுமியை வற்புறுத்தி அவரிடமும், குடும்பத்தாரிடமும் பணம் பறித்த குற்றச்சாட்டின் கீழ் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், சுமித் குமாா் (28) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில் பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டத்தின் (போக்சோ) கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டாா். அவா் பிப்ரவரி 2021- இல் ஜாமீன் பெற்றாா். நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகத் தவறியதால் மாா்ச் 2024-இல் அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக நீதிமன்றத்தால் அறிவிக்கப்பட்டாா்.
தனது முன்னாள் ஆசிரியரின் ஹேக் செய்யப்பட்ட ஐடி மூலம் தனது மகளுக்கு சமூக ஊடகங்களில் ஒரு செய்தி வந்ததாக புகாா்தாரா் தெரிவித்தாா். அனுப்புநா் தனது மகளின் நிா்வாண புகைப்படங்கள் இணையத்தில் இருப்பதாக பொய்யாகக் கூறி, தனது சமூக ஊடக சான்றுகள் தேவைப்படும் ஃபிஷிங் இணைப்பை அனுப்பினாா். உள்நுழைந்ததும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் சிறுமியின் கணக்கை ஹேக் செய்து, பயம் மற்றும் மோசடியின் கீழ் மோசமான படங்களைப் பகிா்ந்து கொள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்தினாா்.
புகாா்தாரரின் மாா்ஃப் செய்யப்பட்ட படங்களை அனுப்புவதன் மூலமும், அவா் தனக்கு பணம் கொடுக்காவிட்டால் அவற்றை பரப்புவதாக அச்சுறுத்தியதன் மூலமும் அவா் பிளாக்மெயில் செய்துள்ளாா். நொய்டாவில் உள்ள ஒரு மதுபான கடையில் இருந்து நன்கு ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையைத் தொடா்ந்து போலீஸாரால் சுமித் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் மீண்டும் மீண்டும் சைபா் குற்றவாளி என்றும், இதற்கு முன்பு மால்வியா நகரில் நடந்த மற்றொரு வழக்கில் இதேபோன்ற முறை பெண்களின் சமூக ஊடக கணக்குகளை ஹேக் செய்ததற்காகவும், அவா்களை ஆள்மாறாட்டம் செய்ததற்காகவும், அவா்களின் மாா்ஃப் செய்யப்பட்ட படங்களைப் பகிா்ந்து கொள்வதாக அச்சுறுத்துவதன் மூலம் பணம் பறித்ததற்காகவும் கைது செய்யப்பட்டாா்.
விசாரணையின் போது, 2021-ஆம் ஆண்டில் ஜாமீனில் வெளியேறிய பின்னா், அவா் பிகாரில் உள்ள தனது சொந்த கிராமத்திற்கு தப்பிச் சென்ாகவும், பின்னா் அவா் கண்டுபிடிக்கப்பட மாட்டாா் என்று நம்பி நொய்டாவில் உள்ள ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வீட்டுப் பராமரிப்பு மேற்பாா்வையாளராக வேலை செய்ததாகவும் வாக்குமூலம் கொடுத்தாா். எளிதாக பணம் சம்பாதிக்க இதுபோன்ற குற்றங்களைச் செய்ததாக அவா் ஒப்புக்கொண்டாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் வேறு ஏதேனு குற்றங்களில் ஈடுபட்டுள்ளாரா என்பதை ஆராய முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.