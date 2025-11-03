யமுனை பாதுகாப்பு: மாணவா்களிடம் ஆலோசனை கோரிய பாஜக தலைவா்
நமது நிருபா்
தில்லியில் நடைபெற்ற யமுனா மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பள்ளிக் குழந்தைகளிடமிருந்து யமுனை பாதுகாப்பு குறித்த ஆலோசனைகளைக் கேட்டாா் தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா.
யமுனையின் கரையில் உள்ள வாசுதேவ் படித்துறையில் நடைபெற்ற யமுனா உத்சவ் 2025 - ‘யமுனா மாநாடு’ நிகழ்ச்சியில் தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா திங்கள்கிழமை கலந்து கொண்டாா்.
அவரை, மாநாடு ஒருங்கிணைப்பாளரும் யமுனா பிக்ஷுமான ரவிசங்கா் திவாரி மற்றும் பிற அதிகாரிகள் வரவேற்றனா்.
அப்போது தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா, இம்மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பள்ளி குழந்தைகளுடன் உரையாடி, யமுனா பாதுகாப்பு குறித்த அவா்களின் ஆலோசனைகளைக் கோரினாா்.
அவா் பேசுகையில், ‘இந்த நிகழ்வு நமது உயிா் கொடுக்கும் யமுனையின் பாதுகாப்பு, ஊக்குவிப்பு மற்றும் கலாசார மறுமலா்ச்சி குறித்த பொது விழிப்புணா்வை குறிக்கிறது. யமுனை ஒரு நதி மட்டுமல்ல, தில்லியின் ஆன்மா ஆகும். யமுனை நமது கலாசாரம், நாகரிகம் மற்றும் இருப்பின் அடித்தளமாகும். யமுனா மாநாடு போன்ற முயற்சிகள் யமுனையை சுத்தமாகவும், தூய்மையாகவும், துடிப்பாகவும் மாற்றுவதற்கு ஒரு ஊக்கியாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இந்த வெற்றிகரமான நிகழ்வுக்கு வாழ்த்துக்கள்’ என்றாா்.